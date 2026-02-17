ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Яндекса на уровне 5810 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "Яндекс" на уровне 5810 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

Результаты отчетности эмитента за 2025 год по МСФО аналитик оценивает как крепкие.

"Мы позитивно смотрим на "Яндекс". Отмечаем, что даже в сложной макроэкономической обстановке он выигрывает за счет диверсифицированного бизнеса, сдерживает рост расходов, удерживает долговую нагрузку низкой (скорр. чистый долг/EBITDA - 0,2х), дважды в год платит дивиденды, - указывает Крылова. - В текущем году результаты компании будут также крепкими за счет роста рынка онлайн-рекламы и активного развития новых направлений - продуктов ИИ, финтеха, автономного транспорта. Наш целевой уровень по акциям "Яндекса" на двенадцать месяцев - 5810 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.