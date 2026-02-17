Диапазон 11-11,2 руб./юань пока сохраняет актуальность - банк "Санкт-Петербург"

Торговый диапазон 11-11,2 рубля за юань в целом пока сохраняет актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Рынок нефти пытается учесть в котировках риски, связанные с возможными негативными исходами грядущих переговоров США и Ирана. Пока цены на нефть марки Brent могут задержаться вблизи $68 за баррель в ожидании новых геополитических вводных, отмечают эксперты в комментарии.

