Рубль сохранит устойчивость в диапазонах 11-11,4 руб./юань и 77-80 руб./$1 на текущей неделе - "Т-Инвестиции"

Рубль сохранит устойчивость в диапазонах 11-11,4 руб./юань и 77-80 руб./$1 на текущей неделе, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Стоимость юаневой ликвидности внутри российского финансового периметра резко выросла, достигнув максимумов с начала 2025 года, - отмечает эксперт в комментарии. - Это усилило опасения возможного давления на рубль - аналогичного эпизоду конца 2024 года. Однако пока данный фактор выглядит краткосрочным и, вероятно, связан с разовыми операциями крупных участников перед выходными. К настоящему моменту ситуация уже начала стабилизироваться. На текущей неделе рубль сохранит устойчивость в диапазонах 11-11,4 руб./юань и 77-80 руб./$1".

Эксперт допускает, что текущая неделя пройдет относительно спокойно из-за китайских праздников и ограниченного объема макростатистики в США и ЕС. Потенциальную поддержку доллару может оказать публикация 18 февраля протокола заседания FOMC - при условии сигналов о сохранении осторожной риторики ФРС.

Движение пары EUR/USD ожидается в диапазоне 1,180-1,187.

