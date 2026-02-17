.
17 февраля 2026 года 11:36
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Индия сократила импорт алмазов в январе, следует из свежей статистики Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC). "Ситуация остается нестабильной. Мы видим, что кризис в отрасли ухудшается. Падают не только средние цены, но и объемы поставок. Крупнейшие игроки отрасли - такие как "АЛРОСА" и De Beers - несут убытки и при этом намерены сокращать производство, - отмечают эксперты. - По нашей оценке, такие меры не смогут значимо поддержать цены, но при этом способны еще сильнее ухудшить финансовые показатели компаний". "Рынок алмазов далек от разворота, признаков потенциального изменения тренда не видно. Мы сохраняем "негативный" взгляд на акции эмитента, чему видим фундаментальное подтверждение, - пишут эксперты в обзоре. - По спотовым ценам бумага торгуется с отрицательным мультипликатором Р/Е. При этом с учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев, целевой Р/Е на 2026 год будет 8х против исторического 7х, что также соответствует "негативному" взгляду". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
17 февраля 2026 года 19:31
