"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.

"Яндекс" подвел итоги четвертого квартала и всего 2025 года. Менеджмент компании планирует предложить совету директоров выплату дивидендов за 2025 год в размере 110 рублей на акцию. Это на 37,5% больше, чем в прошлом году, отмечает эксперт.

"Выплата дивидендов в размере 110 рублей на акцию эквивалентна доходности 2,2% к текущей цене. Ранее "Яндекс" раз в полугодие выплачивал 80 рублей на акцию, - напоминает Лазаричева. - Сегодняшние результаты совпали с нашими ожиданиями. "Яндекс" продолжает показывать устойчивость, несмотря на сложную макроэкономическую конъюнктуру. Сегодня компания проведет звонок, по результатам которого мы планируем обновить модель. "Яндекс" является одним из наших фаворитов в секторе ИТ, и мы сохраняем рекомендацию о покупке акций".

