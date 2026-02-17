Доходность длинных выпусков ОФЗ может составить около 30% на горизонте 12 месяцев - ПСБ

Доходность длинных выпусков ОФЗ может составить около 30% на горизонте 12 месяцев, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI закрылся в понедельник чуть ниже уровня начала года (118,5 пунктов). Снижение ключевой ставки, смягчение сигнала ЦБ и более низкая (6,0%) инфляция по итогам января существенно улучшили рыночную конъюнктуру, - отмечает эксперт в комментарии. - В результате индекс ОФЗ фактически за несколько дней нивелировал снижение, которое происходило в течение 1,5 месяцев, что подчеркивает важность долгосрочных стратегий на рынке облигаций при игнорировании рыночной волатильности".

По мнению Грицкевича, после столь существенного роста стоит ожидать технической консолидации - инвесторы продолжат следить за выходящими данные по инфляции и инфляционных ожиданий.

"Актуальность нашей стратегии на 2026 год подтверждается - рекомендуем сохранять фокус на длинные и среднесрочные облигации с фиксированным купоном, - указывает стратег. - Для примера, самый длинный выпуск из нашего портфеля рекомендаций - ОФЗ 26245 сроком 9,5 лет - на горизонте 12 месяцев потенциально может принести 28% (переоценка + НКД). В расчете учитываем консервативный сценарий, при котором отрицательная премия доходности ОФЗ и КС сужается до нуля, при оптимистичном сценарии инверсия на кривой госбумаг будет сохраняться".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.