Рубль может продолжить торги в боковике 11,1-11,2 руб./юань - "Алор Брокер"

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, продолжит торговаться в боковом диапазоне 11,1-11,2 руб. за юань в ближайшее время в отсутствие важных новостей, полагает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Пара юань/рубль не смогла закрепиться ниже поддержки на уровне 11,1 руб. за юань в понедельник и отскочила от нее вверх. Мы ранее говорили, что пятничный аномальный рост российской валюты на снижении ставки и мягкой риторике ЦБ РФ мог быть вызван сбросом валюты для покупки ОФЗ. Сейчас этот краткосрочный драйвер роста рубля отыгран, - пишет эксперт в комментарии. - Скорее всего, в отсутствие важных новостей пара юань/рубль в ближайшее время продолжит торговаться в боковике 11,1-11,2 руб. за юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.