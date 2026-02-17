Диапазон 10,8-11,5 руб./юань пока остается актуальным - ПСБ

Торговый диапазон 10,8-11,5 руб. за юань для валютной пары юань/рубль в целом пока остается актуальным, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Ожидаем во вторник попыток рубля перейти к росту. Этому будут способствовать повышенные продажи валюты ЦБ РФ при пониженной активности других участников торгов, которая в большей степени может проявиться в спросе на валюту со стороны импортеров, - пишет эксперт. - В сложившейся ситуации целевой диапазон 10,8-11,5 руб. за юань сохраняет свою актуальность. При этом в ходе сессии китайская валюта может сделать шаг в сторону ближайшей поддержки, которой выступает отметка 11 руб. за юань. Отметим, что ближе к концу недели видим возможности для отступления юаня под данный уровень".

