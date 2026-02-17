Настроение на рынке акций РФ может остаться умеренно позитивным во вторник - "Цифра брокер"

Возможно сохранение умеренно позитивного настроения на российском рынке акций на торгах во вторник, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Основное внимание участников торгов будет сосредоточено на новостном потоке из Женевы, где 17-18 февраля 2026 года пройдет новый раунд переговоров по Украине, отмечают эксперты в комментарии.

Индекс Мосбиржи может предпринять попытку преодоления локальных максимумов в случае появления конструктивных сигналов, указывают они.

Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 2810 пунктов, в то время как поддержка располагается на уровне 2750 пунктов.

