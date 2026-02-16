Рубль в понедельник не удержал дневной рост и немного опустился в паре с юанем

Москва. 16 февраля. Китайский юань возобновил укрепление и немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль развернулся вниз и подешевел при сниженной активности игроков, так как в понедельник биржи Китая не работали из-за празднования Нового года по лунному календарю. Праздники в Китае продлятся всю неделю.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,125 руб., что на 2,9 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 17 февраля на 57,43 копейки, до 76,6201 руб./$1, и уменьшил курс евро на 52,07 копейки, до 91,0368 руб./EUR1.

"Несмотря на сохранение повышенных уровней однодневных ставок RUSFARCNY на протяжении всей недели, биржевой курс китайского юаня оставался стабильным в диапазоне 11,10-11,19 руб. На данный момент основную поддержку национальной валюте продолжает оказывать высокий уровень чистых продаж валюты Центробанком - 16,5 млрд рублей в день до 5 марта. Это одновременно с праздниками в Китае, в период которых будет наблюдаться снижение ликвидности торгов, будет способствовать стабильности рубля в краткосрочной перспективе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Участники рынка находятся в ожидании очередного раунда переговоров РФ, США и Украины, который должен состояться в Женеве 17-18 февраля.

Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил, что Вашингтон не желает вынуждать кого-либо из участников процесса решения украинского кризиса принимать будущее соглашение об урегулировании.

"Все, что мы пытаемся, это сыграть роль в достижении соглашения. Мы не навязываем соглашение кому-либо, мы не заставляем кого-либо принять соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

В понедельник Песков заявил, что круг обсуждаемых на переговорах по Украине в Женеве тем будет шире, чем на предыдущих консультациях в Абу-Даби, поэтому состав российской делегации будет расширен.

Инфляция в России в январе 2026 года составила 1,62% после 0,32% в декабре 2025 года, сообщил в пятницу Росстат. Рост потребительских цен в январе 2026 года оказался значительно ниже ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%), а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в январе на 2,05%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2026 года ускорилась до 6,00% (аналитики ожидали 6,35%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Исходя из данных за 9 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 5,93% с 6,00%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). То есть годовая инфляция на 9 февраля оказалась примерно на 0,4 п.п. ниже, чем ЦБ оценивал ее на эту дату (6,3%) до выхода данных по месячной инфляции в январе.

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5%. В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ в пятницу повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.

Базовым сценарием аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) остается снижение ключевой ставки ЦБ до 12% к концу года, говорится в обзоре.

"Банк России в пятницу решился на снижение ключевой ставки на 50 б.п. до 15,5% годовых, хотя предметно рассматривался и сценарий сохранения ставки, - пишут эксперты. - Для рынка важнее было смягчение риторики регулятора. ЦБ впервые с июля 2022 года сделал свой основной сигнал мягким. Стоит также подчеркнуть, что фактическая инфляция в январе оказалась гораздо слабее недельных оценок".

В обновленных прогнозах ЦБ, на взгляд аналитиков, прежде всего выделить стоит ожидаемое повышение ориентиров по среднегодовым уровням ставки на 2027 год.

"Впрочем, регулятор их повысил косметически - с 7,5-8,5% до лишь 8,0-9,0%, - указывают стратеги. - Для достижения таких уровней в среднем по году необходимо резкое снижение ставки под конец 2026 года, что для нас пока выглядит не столь вероятным с учетом возможной реализации ряда рисков (в том числе бюджетных). Нашим базовым сценарием остается снижение ключевой ставки до 12% по итогам 2026 года".

Нефть дорожает в понедельник на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День президентов). При этом рынки материкового Китая закрыты всю неделю в связи с выходными по случаю Нового года по лунному календарю.

Котировки апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск выросли на 0,94% - до $68,4 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,05% - до $63,54 за баррель.

Трейдеры ждут начала второго раунда переговоров между США и Ираном. Первый состоялся ранее в этом месяце в Омане, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. Консультации должны продолжиться в Женеве во вторник.

Во вторник в Женеве также должен начаться новый раунд переговоров России, США и Украины.

Несмотря на геополитические факторы, цены на нефть остаются под давлением из-за избыточного мирового предложения, и по сообщениям, некоторые страны ОПЕК+ видят возможность возобновить процесс увеличения поставок уже в апреле, сообщает Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 16 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу осталась на прежнем уровне - 15,25% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник уменьшились на 1 базисный пункт и составили 15,68%, 16,19% и 17,09% годовых соответственно.