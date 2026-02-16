"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций CGN Power с прогнозной стоимостью на уровне 2,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 6,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Бумаги эмитента за последние месяцы показали значительный рост цены на фоне позитивной операционной динамики компании и продолжающегося строительства новых ядерных реакторов, однако скорректировались на 6,1% от февральских максимумов, констатирует эксперт.

Давление оказало расширение спотового рынка, где растет доля продаж по рыночным ценам, а также снижение цен на электроэнергию в регионах присутствия компании, отмечает Абрамов.

"Фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены вверх", - пишет аналитик "Финама".

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций КНР. Холдинг занимается строительством и эксплуатацией АЭС, а также оптовым сбытом электроэнергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.