Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на ожиданиях внешнеполитического позитива

Москва. 16 февраля. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль, напротив, перешел к повышению на ожиданиях очередного раунда переговоров РФ, США и Украины, который должен состояться в Женеве 17-18 февраля.

Торги проходят при сниженной активности игроков, так как в понедельник биржи Китая не работают из-за того, что в стране отмечают Новый год по лунному календарю.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,076 руб., что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 1 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,63 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 8 копеек, до 90,87 руб./EUR1.

Уход курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11 руб. на текущей неделе не исключен, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Высокая стоимость свопов на минувшей неделе отчасти объясняется наступившими новогодними выходными в Китае. Этот же фактор, по мнению аналитика, скорее всего, ограничит активность валютных торгов в ближайшие дни.

Так что, с учетом повышенных продаж валюты со стороны Банка России, маловероятно формирование тренда на ослабление рубля в краткосрочной перспективе, говорится в материале Попова.

"Таким образом, на предстоящей неделе ждем сохранения курсовых котировок в середине торгового диапазона 10,8-11,5 руб. за юань. Причем видим риск смещения курса ниже 11 руб. за юань во второй половине недели, - пишет эксперт. - Впрочем, из-за пониженных торговых объемов также высока вероятность возобновления повышенной курсовой волатильности на новостном фоне, к которому рынок остается чувствительным".

Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил, что Вашингтон не желает вынуждать кого-либо из участников процесса решения украинского кризиса принимать будущее соглашение об урегулировании.

"Все, что мы пытаемся, - это сыграть роль в достижении соглашения. Мы не навязываем соглашение кому-либо, мы не заставляем кого-либо принять соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

В понедельник Песков заявил, что круг обсуждаемых на переговорах по Украине в Женеве тем будет шире, чем на предыдущих консультациях в Абу-Даби, поэтому состав российской делегации будет расширен, а ее будет возглавлять Мединский.

Инфляция в России в январе 2026 года составила 1,62% после 0,32% в декабре 2025 года, сообщил в пятницу Росстат. Рост потребительских цен в январе 2026 года оказался значительно ниже ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%), а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в январе на 2,05%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2026 года ускорилась до 6,00% (аналитики ожидали 6,35%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Исходя из данных за 9 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 5,93% с 6,00%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). То есть годовая инфляция на 9 февраля оказалась примерно на 0,4 п.п. ниже, чем ЦБ оценивал ее на эту дату (6,3%) до выхода данных по месячной инфляции в январе.

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5%. В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ в пятницу повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.

Базовым сценарием аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) остается снижение ключевой ставки ЦБ до 12% к концу года, говорится в обзоре.

"Банк России в пятницу решился на снижение ключевой ставки на 50 б.п., до 15,5% годовых, хотя предметно рассматривался и сценарий сохранения ставки, - пишут эксперты. - Для рынка важнее было смягчение риторики регулятора. ЦБ впервые с июля 2022 года сделал свой основной сигнал мягким. Стоит также подчеркнуть, что фактическая инфляция в январе оказалась гораздо слабее недельных оценок".

В обновленных прогнозах ЦБ, на взгляд аналитиков, прежде всего стоит выделить ожидаемое повышение ориентиров по среднегодовым уровням ставки на 2027 год.

"Впрочем, регулятор их повысил косметически - с 7,5-8,5% до лишь 8,0-9,0%, - указывают эксперты. - Для достижения таких уровней в среднем по году необходимо резкое снижение ставки под конец 2026 года, что для нас пока выглядит не столь вероятным с учетом возможной реализации ряда рисков (в том числе бюджетных). Нашим базовым сценарием остается снижение ключевой ставки до 12% по итогам 2026 года".

Цены на нефть слабо повышаются в понедельник днем на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День президентов).

Рынки материкового Китая закрыты всю эту неделю в связи с выходными по случаю Нового года по лунному календарю.

Трейдеры ждут начала второго раунда переговоров между США и Ираном. Первый раунд состоялся ранее в этом месяце в Омане, в ходе него стороны договорились о продолжении переговорного процесса. Переговоры должны продолжиться в Женеве во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $67,77за баррель, что на 0,06% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,02%, до $62,89 за баррель.