Прогноз уровня ставки ЦБ РФ к концу 2026г составляет 12% - "Финам"

Вероятно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых к концу текущего года, при этом ее средний размер по году может составить 14%, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

Решение Банка России продолжить снижение ключевой ставки, а также мягкий сигнал, подкрепленной риторикой пресс-конференции Э. Набиуллиной, по мнению эксперта, свидетельствуют о продолжающемся курсе на постепенную нормализацию денежно-кредитной политики, что должно оказать поддержку экономике, долговому и фондовому рынкам.

"Хотя полностью эффекты переноса НДС в инфляцию регулятор сможет оценить только по данным за 1К26, и проинфляционные риски, по мнению ЦБ, по-прежнему преобладают над дезинфляционными, на наш взгляд, в отсутствие негативных сюрпризов, Банк России продолжит постепенное снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях, - пишет Беленькая в обзоре. - При этом в случае неопределенности нельзя исключить паузы/сокращения шага до 25 б.п., а ускорение шага возможно при большей уверенности в устойчивом снижении инфляции".

"По нашей оценке, новому базовому прогнозу средней ключевой ставки на 2026 год в 13,5-14,5% годовых соответствует возможный широкий диапазон ключевой ставки на конец года - 10-14%. Наш прогноз предполагает снижение ключевой ставки до 12% к концу года и среднюю ключевую ставку по году в 14%", - говорится в материале инвесткомпании.

