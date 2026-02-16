Финам" приостанавливает анализ NiSource

"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций NiSource, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"Текущие котировки бумаг уже отражают ключевые позитивные факторы, включая финансовые результаты за 2025 год и ожидаемое увеличение спроса со стороны дата-центров. Однако рынок недооценивает существенный регуляторный риск против ключевого подразделения NiSource. Он уже имеет форму формального разбирательства, способного привести к прямым финансовым последствиям, - отмечает эксперт. - С учетом того, что большая часть потенциала уже реализована, а неопределенность со стороны регуляторов сохраняется, дальнейшее поддержание на текущих уровнях неинтересно.

