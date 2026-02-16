.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций АЛРОСА
.
16 февраля 2026 года 15:10
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций АЛРОСА
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре аналитиков. "Акции "АЛРОСА" продолжают торговаться в узком диапазоне, - пишут Борис Красноженов и Юлия Толстых. - Следующим драйвером для компании станет раскрытие финансовых результатов, которое ожидается в конце февраля. Сохраняем рекомендацию "по рынку" в ожидании роста цен на алмазы на фоне сокращения добычи алмазодобытчикам, а также ослабления рубля". Эксперты обращают внимание на данные по чистому импорту алмазного сырья в Индию - по итогам января он составил 6,7 млн карат, что сопоставимо с объемами прошлого года. Экспорт бриллиантов на уровне 1,4 млн карат был лучше показателя за 2025 год, что подтверждает позитивную статистику ювелирного ритейла в праздничном сезоне 2025-2026 гг. Средняя стоимость импорта составила $90 за карат, что предполагает снижение на 15% г/г. Динамика цен на бриллианты улучшилась относительно декабря, подчеркивают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
17 февраля 2026 года 09:15
зможно сохранение умеренно позитивного настроения на российском рынке акций на торгах во вторник, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Основное внимание участников торгов будет сосредоточено на новостном потоке из Женевы, где 17-18 февраля 2026 года пройдет новый раунд... читать дальше
.16 февраля 2026 года 19:29
Москва. 16 февраля. Китайский юань возобновил укрепление и немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль развернулся вниз и подешевел при сниженной активности игроков, так как в понедельник биржи Китая не работали из-за празднования Нового года по лунному календарю. Праздники в Китае продлятся всю неделю. читать дальше
.16 февраля 2026 года 19:25
Рынок акций РФ начал неделю с роста в ожидании новостей по Украине, лидировал БСП на дивидендных ожиданиях
Москва. 16 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста, отыгрывая пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку и ожидания очередного раунда трехсторонних переговоров РФ-США-Украина по украинскому урегулированию (пройдут 17-18 февраля); фактором поддержки также выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2780 пунктов во главе с бумагами банка "Санкт-Петербург" (+5,1% и +12,6% "префы"), причем сдержало подъем укрепление официального курса рубля к доллару. читать дальше
.16 февраля 2026 года 19:01
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций МКПАО "Озон" до 8540 руб., сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Озон" представит свои финансовые результаты за 4К2025 в четверг, 26 февраля. Согласно оценкам экспертов "Велес Капитала",... читать дальше
.16 февраля 2026 года 18:27
Участие в размещении бондов СИБУР Холдинга интересно при ставке купона не ниже 7,25% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении облигаций ПАО "СИБУР Холдинг" серии 001P-09 интересно при ставке купона не ниже 7,25%, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "СИБУР Холдинг" на 18 февраля планирует сбор заявок на размещение 3-летнего валютного выпуска серии 001Р-09... читать дальше
.16 февраля 2026 года 18:01
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций CGN Power с прогнозной стоимостью на уровне 2,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 6,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента за последние... читать дальше
.16 февраля 2026 года 17:33
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Эмитент представил результаты за январь 2026 года по РСБУ, которые эксперты оценивают нейтрально. Финансовая отчетность 2025 года позволяет... читать дальше
.16 февраля 2026 года 17:04
Вероятно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых к концу текущего года, при этом ее средний размер по году может составить 14%, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. Решение Банка России продолжить снижение ключевой ставки, а также мягкий сигнал,... читать дальше
.16 февраля 2026 года 16:32
Банк России, вероятно, понизит ключевую ставку до 15% годовых по итогам заседания 20 марта 2026 года, прогноз ее уровня к июлю текущего года - 14%, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. "Наш прогноз средней ставки на 2026 год остается прижатым к верхней... читать дальше
.16 февраля 2026 года 16:01
Корпоративные флоатеры по-прежнему являются привлекательным долговым инструментом для компенсации все еще высокого процентного риска при смещении фокуса внимания в сторону более длинных корпоративных "бондов" по мере смягчения денежно-кредитных условий ЦБ РФ, считает аналитик по долговым рынкам... читать дальше
.16 февраля 2026 года 15:36
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций NiSource, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Текущие котировки бумаг уже отражают ключевые позитивные факторы, включая финансовые результаты за 2025 год и ожидаемое увеличение спроса со стороны... читать дальше
.16 февраля 2026 года 15:30
Москва. 16 февраля. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль, напротив, перешел к повышению на ожиданиях очередного раунда переговоров РФ, США и Украины, который должен состояться в Женеве 17-18 февраля. читать дальше
.16 февраля 2026 года 14:50
Рынок ОФЗ продолжит отыгрывать решение ЦБ по ставке на текущей неделе, что позитивно отразится на котировках госбумаг, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова. Рынок ОФЗ начал неделю на умеренно негативной ноте, однако в четверг после выхода... читать дальше
.16 февраля 2026 года 14:24
"Солид Инвестиции" присвоили рейтинг "ниже рынка" акциям "Московской биржи" с целевой ценой 180 руб. за штуку, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Донецкого. "Потенциал роста на горизонте года по нашим расчетам отсутствует, - отмечает аналитик. - Форвардный P/E 2026 6,2х, P/B 1,5х, ROE... читать дальше
.16 февраля 2026 года 13:52
Курс рубля может составить 80 руб./$1, 93 руб./EUR1 и 11,5 руб./юань к началу марта, прогнозирует инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин. "Снижение ключевой ставки ЦБ - это сдержанный позитив для рынка акций и одновременно повод для небольшого ослабления позиций рубля, - пишет... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.