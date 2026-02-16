"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Ленты до 1542,96 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций МКПАО "Лента" с 1721,55 до 1542,96 рубля за штуку, что предполагает среднесрочный потенциал снижения 26% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация для указанных бумаг была снижена с "держать" до "продавать".

Бумаги эмитента с начала 2026 года выросли на 5%, опередив широкий рынок, констатируют эксперты.

Выручка в 4К25 увеличилась на 22,4%, до 319,8 млрд руб., LfL-продажи - на 8%. По итогам 2025 года выручка превысила 1,1 трлн руб. (+24,2%).

Компания объявила о покупке 25 гипермаркетов OBI (263 тыс. кв. м), интеграция - до мая 2026 года; ФАС одобрила сделку.

Стратегия "Ленты" до 2028 года предполагает рост выручки до 2,2 трлн руб. (CAGR >20%), целевую маржу EBITDA в 7-8% и умеренную долговую нагрузку (1x-1,5x).

"Мы повысили прогноз EBITDA на 2025 год до 32,2 млрд руб., на 2026 год - до 65 млрд руб. При этом сохраняются инфляционные и регуляторные риски: закладываем ИПЦ 10-13% в 2026-2028 гг., что ограничивает потенциал маржи и FCF (примерно 1% выручки). С учетом повышения дисконта до 40% справедливая стоимость акций снижена до 1542,96 руб. Потенциал - минус 26%, рекомендация - "продавать", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

