ЦБ РФ, возможно, продолжит снижение ставки с шагом 50 б.п. на ближайших заседаниях - "Велес Капитал"

Банк России, возможно, продолжит снижение ключевой ставки с шагом 50 базисных пунктов (б.п.) на ближайших заседаниях, предполагает начальник отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Мы полагаем, что при дальнейшей нормализации темпов инфляции регулятор продолжит снижать ключевую ставку на ближайших заседаниях шагом в 50 базисных пунктов. Расширение шага снижения станет возможным не раньше 4К26 или при условии снижения инфляционных ожиданий несколько месяцев подряд. В нашем базовом сценарии ожидаем ключевую ставку к концу текущего года на уровне 11% годовых", - пишет эксперт в комментарии.

