"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивает перспективы акций "Интер РАО" с целевой ценой 4,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 30%, сообщается в обзоре аналитиков.

Компания 13 февраля раскрыла результаты за IV квартал и 2025 год по РСБУ. "Интер РАО Электрогенерация", основное бизнес-направление компании, показала рост прибыли от продаж на 21% г/г до 13,7 млрд руб. при росте выручки на 16%. "Мосэнергосбыт" показал небольшое снижение прибыли от продаж в IV квартале и падение прибыли.

"Мы сохраняем сдержанно оптимистичный взгляд на "Интер РАО", - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - Считаем, что для высвобождения части скрытой стоимости компании может потребоваться изменение в корпоративной политике или окончание инвестиционного цикла. Пока компания много инвестирует в новые генерирующие мощности и строит дорогие тепловые станции/блоки. Мы по-прежнему рассчитываем на консолидированную чистую прибыль по итогам года по МСФО около 145 млрд руб. и дивиденды в районе 0,348 руб. на акцию с доходностью около 10%".

