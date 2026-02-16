.
16 февраля 2026 года 10:51
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЮГК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) с целевой ценой 0,95 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков. Компания опубликовала операционные результаты за 2025 год и озвучила прогнозы на 2026 год. Суммарно производство золота выросло за 12 месяцев на 13% до 12 тонн. В целом это немного ниже ожиданий аналитиков БКС (12,4 т) и укладывается в план менеджмента на 2025 год по нижней границе (12-14,4 т). При этом во II полугодии выпуск за 12 месяцев вырос на 25%, отмечается в обзоре. "С учетом операционных результатов во 2П25 при высоких ценах на золото, компания, на наш взгляд, может показать сильные финансовые результаты по итогам года, - прогнозируют эксперты Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Сохраняем "позитивный взгляд" на акции ЮГК. Акции компании торгуются с мультипликатором Р/Е 3,1х против среднеисторического 6,2х". По мнению стратегов БКС, у ЮГК остаются сильные фундаментальные факторы - восстановление производства на Уральском хабе и высокие цены на золото, которые будут поддерживать финансовые результаты компании. При этом аналитики обращают внимание на повышенную волатильность бумаги на фоне идущей приватизации. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
16 февраля 2026 года 11:12
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивает перспективы акций "Интер РАО" с целевой ценой 4,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 30%, сообщается в обзоре аналитиков. Компания 13 февраля раскрыла результаты за IV квартал и 2025 год по РСБУ. "Интер РАО Электрогенерация",... читать дальше
.16 февраля 2026 года 10:32
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 77-79 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-79 руб./$1, по паре рубль/евро - 91-93 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Текущее решение ЦБ РФ снизить ключевую... читать дальше
.16 февраля 2026 года 10:22
Москва. 16 февраля. Китайский юань подрос на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль подешевел при сниженной активности рынка и в ожидании дальнейших драйверов к изменению курса. читать дальше
.16 февраля 2026 года 10:15
Уход курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11 руб. за юань на текущей неделе не исключен, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Высокая стоимость свопов на минувшей неделе отчасти поясняется наступившими новогодними выходными в Китае. Этот же... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:59
Индекс RGBI может вернуться к уровню 119 пунктов в ближайшие недели на фоне февральского решения Банка России о снижении ключевой ставки, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI по итогам прошлой недели нивелировал... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:57
Москва. 16 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно подрасти, отыгрывая итоги февральского заседания ЦБ РФ, а также в целом нейтральный геополитический внешний фон, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:45
РФ может понизить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов (до 15% годовых) в марте текущего года, а к концу 2026 года опустить ее до 12% годовых, считают аналитики SberCIB Investment Research. Банк России на заседании 13 февраля 2026 года рассматривал два варианта: снизить ставку до 15,5% или... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:29
Индекс Мосбиржи может попытаться подняться в диапазон 2850-2950 пунктов на текущей торговой неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем в понедельник попыток российского фондового рынка продолжить волну росту, в результате чего индекс... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:10
декс Мосбиржи в начале текущей недели может предпринять попытку штурма годовых максимумов при условии сохранения позитивного информационного фона, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Уровнем сопротивления выступает отметка 2850 пунктов, в то время как ближайшая поддержка на... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:09
Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng вырос на 0,5%, японский Nikkei 225 почти не меняется в понедельник. Цены на нефть стабильны утром понедельника, Brent торгуется около $67,8 за баррель. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе смог умеренно подрасти в ожидании новостей вокруг дальнейших переговоров по мирному украинскому урегулированию, а также на фоне данных Росстата о замедлении инфляции, которые поддерживали оптимизм в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. В пятницу ЦБ РФ принял решение снизить ставку на 50 базисных пунктов (до 15,5% годовых) и смягчил сигнал о дальнейшей ДКП, что поддержало рынок акций. Индекс МосБиржи завершил неделю ростом в район 2780 пунктов. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:26
Москва. 13 февраля. Российский рынок акций в пятницу подрос после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,5% годовых) и смягчения сигнала регулятора относительно дальнейшей ДКП; также позитивом стали новости о следующем раунде трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию (пройдут 17-18 февраля). Индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов после утреннего локального отката ниже 2750 пунктов. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:23
Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными и на ожиданиях внешнеполитического позитива
Москва. 13 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подорожал перед выходными днями, несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку и негативную динамику на рынке нефти. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:07
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2026г на уровне 13%, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Банк России понизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15,5%, хотя рынок предполагал, что она останется на отметке 16%, - отмечает эксперт.... читать дальше
.13 февраля 2026 года 18:35
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific с прогнозной стоимостью $89,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,8% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Boston Scientific претерпели... читать дальше
