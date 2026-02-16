Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 77-79 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-79 руб./$1, по паре рубль/евро - 91-93 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Текущее решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку уже заложено в курсе рубля, и все еще высокая ставка остается фактором его поддержки, - пишет эксперт. - В числе оптимистичных для национальной валюты новостей на текущий момент выступают свежие данные по замедлению инфляции в России до 0,13%".

Тем временем ситуация на рынке нефти традиционно непостоянна, указывает Тимошенко. Так, цены на "черное золото" показали снижение на фоне заявлений Дональда Трампа о перспективах завершения переговоров с Ираном в марте.

"В фокусе участников рынка - экономическая статистика США, которая не оправдала ожидания основной части рынка, - отмечает аналитик банка. Так, первичные заявки на пособия по безработице увеличились активнее, чем прогнозировалось. Также в Соединенных Штатах выросли и повторные заявки на пособия".

