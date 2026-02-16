Уход рубля ниже 11 руб./юань на текущей неделе не исключен - ПСБ

Уход курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11 руб. за юань на текущей неделе не исключен, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Высокая стоимость свопов на минувшей неделе отчасти поясняется наступившими новогодними выходными в Китае. Этот же фактор, по мнению аналитика, скорее всего, ограничит активность валютных торгов в ближайшие дни.

Так что, с учетом повышенных продаж валюты со стороны Банка России, маловероятно формирование тренда на ослабление рубля в краткосрочной перспективе, говорится в материале Попова.

"Таким образом, на предстоящей неделе ждем сохранения курсовых котировок в середине торгового диапазона 10,8-11,5 руб. за юань. Причем видим риск смещения курса ниже 11 руб. за юань во второй половине недели, - пишет эксперт. - Впрочем, из-за пониженных торговых объемов также высока вероятность возобновления повышенной курсовой волатильности на новостном фоне, к которому рынок остается чувствительным.

