Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng вырос на 0,5%, японский Nikkei 225 почти не меняется в понедельник. Цены на нефть стабильны утром понедельника, Brent торгуется около $67,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги пятницы разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на минимальные с мая минувшего года 2,4% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,7% в декабре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в прошлом месяце на 2,5%, по данным Trading Economics.

После выхода данных об инфляции трейдеры стали оценивать вероятность третьего снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году в 50%. Ранее они ожидали только два подобных действия от регулятора.

Акции популярного интернет-сервиса визуальных закладок упали на 16,8% по итогам торгов. Компания разочаровала инвесторов тем, что в первом квартале ожидает получить выручку в диапазоне $951-971 млн, тогда как опрошенные LSEG аналитики в среднем прогнозировали $980,1 млн.

Бумаги Applied Materials (SPB: AMAT) подскочили на 8,1%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, а также дал хороший годовой прогноз.

Рыночная стоимость Coinbase Global (SPB: COIN) взлетела на 16,5%, хотя отчетность криптовалютной биржи оказалась неожиданно слабой.

Производитель электромобилей Rivian (SPB: RIVN) увеличил капитализацию на 26,6%. Компания сократила выручку в минувшем квартале на 26%, но показатель превзошел прогнозы рынка.

Цена бумаг Airbnb повысилась на 4,7%. Выручка сервиса бронирования жилья в октябре-декабре и прогноз на текущий квартал оказались выше ожиданий аналитиков.

Бумаги Moderna Inc. (SPB: MRNA) подорожали на 5,3% на сильной отчетности.

Фастфуд-сеть Wendy''s Co. нарастила свою рыночную стоимость на 2,9%. Ее квартальные результаты также превзошли прогнозы экспертов.

Капитализация Instacart (торгуется как Maplebear Inc.) выросла на 9,2%. Сервис доставки продуктов отчитался о квартальной выручке лучше ожиданий и дал оптимистичный прогноз.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,10% - до 49500,93 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,05% - до 6836,17 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,22% и закрылся на отметке 22546,67 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в понедельник, инвесторы оценивают данные о японском ВВП.

В связи с празднованием Нового года по Лунному календарю биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной Кореи - с понедельника по среду.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,5% по итогам укороченной сессии в понедельник.

Список лидеров роста в его составе возглавили бумаги Zijin Mining Group, подорожавшие на 4,7%.

Рыночная стоимость China Hongqiao Group повысилась на 3,9%, CNOOC - на 3,7%, Sands China - на 2,7%, AIA Group - на 2,6%.

Акции Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), крупнейшего в мире производителя аккумуляторов для электромобилей, поднялись в цене на 2,7%. Как стало известно в пятницу, в марте они войдут в расчет индекса Hang Seng.

Котировки бумаг CMOC Group и Laopu Gold по той же причине выросли на 6,4% и 6,6% соответственно.

Zhongsheng Group, которая перестанет быть компонентом Hang Seng, сократила рыночную стоимость на 0,2%.

Капитализация HSBC Holdings уменьшилась на 1,1%, Haidilao International Holding - на 0,8%, New Oriental Education & Technology Group, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. - на 0,6%.

Значение японского Nikkei 225 повышается менее чем на 0,1%.

Экономика Японии в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Спад ВВП в третьем квартале пересмотрен до 0,7% с 0,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4% в прошлом квартале, отмечает Trading Economics.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Sumitomo Pharma (+20,2%).

Рыночная стоимость Credit Saison растет на 9,2%, Nitori Holdings - на 9%, SoftBank Group Corp. - на 7,7%, Ebara - на 7,1%.

Цена бумаг Olympus уменьшается на 13,2%, Resona Holdings - на 7,1%, Toppan Holdings - на 6,7%, Sapporo Holdings - на 5,7%, Terumo Corp. - на 5,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Westpac нарастил рыночную стоимость на 0,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,2%.

Капитализация BHP сократилась на 1,5%, Rio Tinto - на 4,2%.

Цены на нефть стабильны в понедельник, рынок ждет начала второго раунда переговоров между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $67,79 за баррель, что на $0,04 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,23 (0,34%), до $67,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,03 (0,05%), до $62,92 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $0,05 (0,08%), до $62,89 за баррель.

Первый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана состоялся ранее в этом месяце в Омане, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос.

Переговоры должны продолжиться в Женеве во вторник.

"Обе стороны, вероятно, будут твердо придерживаться своих ключевых "красных линий", поэтому шансы на достижение соглашения невелики, и, вероятно, сейчас мы видим затишье перед бурей", - отмечает аналитик IG Тони Сикамор.

По данным американских СМИ, ссылающихся на информированные источники, США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.

Между тем, страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы возобновить наращивание добычи с апреля после трехмесячной приостановки, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Альянс рассчитывает на рост спроса в летний период, на который традиционно приходится пик потребления, при этом цены на нефтяном рынке за последние месяцы повысились на фоне противостояния США и Ирана.