Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Борьба с утечкой персональных данных россиян остается актуальной
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что расследование преступлений, связанных с утечкой персональных данных россиян, остаются актуальными в работе ведомства. "Несмотря на усиление санкций в отношении компаний за утечку...
 
Объем вложений по ПДС в 2025 г. превысил 717 млрд руб.
Граждане с момента запуска программы долгосрочных сбережений (ПДС) заключили более 10 млн договоров, объем привлеченных средств превысил 717 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ. "По итогам 2025 года граждане оформили 7,1 млн договоров в...
 
Частное потребление в России остается повышенным
В январе этого года частное потребление в России росло, хотя его динамика замедлилась по сравнению с концом прошлого года. В свежем обзоре сектора аналитики Альфа-банка оценивают рост потребительских расходов населения в январе почти в 10% в годовом...
 
16 февраля 2026 года 09:57

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут подрасти, отыгрывая итоги февральского заседания ЦБ РФ

Москва. 16 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно подрасти, отыгрывая итоги февральского заседания ЦБ РФ, а также в целом нейтральный геополитический внешний фон, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием конца недели для всех секторов российского финансового рынка стало первое в этом году заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов (до 15,5% годовых); при этом был смягчен и сигнал относительно дальнейшей ДКП - ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Центробанк также уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13,0-15,0% и повысил прогноз по средней ставке на 2027 год до 8-9% с 7,5-8,5%, на 2028 год - сохранил на уровне 7,5-8,5% годовых.

Большинство аналитиков прогнозировало сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых; лишь ряд экспертов допускал ее снижение на февральском заседании на 50 базисных пунктов.

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что в ходе диалога по Украине получилось сократить количество спорных тем, однако остались самые трудные из них. Также в субботу Рубио сообщил в интервью агентству Bloomberg, что в переговорах с РФ и Украиной в ближайший вторник будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые ранее посвятили этой проблеме огромное количество времени. Рубио подчеркнул, что США не откажутся от обязательств завершить украинский кризис за столом переговоров. По его словам, круг вопросов свелся к проблеме Донбасса, и идет поиск ее решения, которое устроит и РФ, и Украину.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Немецкий политический аналитик Александр Рар оценивает состоявшуюся на днях 62-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности как форум европейских либеральных элит, настроенных провести курс на милитаризацию.

"Выступления трех немецких политиков - (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца, (председателя Еврокомиссии Урсулы) фон дер Ляйен и (министра обороны Германии Бориса) Писториуса выделялись тем, что они называли милитаризацию Европы императивом", - написал Рар в воскресенье в своем телеграм-канале. Состоявшийся форум также показал настрой европейских элит на конфронтацию с Москвой, считает политолог. "Европа, или скорее либеральная элита европейского руководства, воспринимает себя как находящуюся в состоянии войны только с Россией. Уставшие от войны европейцы хотят мира на Украине - но ни в коем случае при условии победы России, а только успеха Украины", - полагает Рар.

Американские фондовые индексы завершили торги пятницы разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на минимальные с мая минувшего года 2,4% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,7% в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в прошлом месяце на 2,5%.

После выхода данных об инфляции трейдеры стали оценивать вероятность третьего снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году в 50%. Ранее они ожидали только два подобных действия от регулятора.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в понедельник, инвесторы оценивают данные о японском ВВП. В связи с празднованием Нового года по Лунному календарю биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной Кореи - с понедельника по среду. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,5% по итогам укороченной сессии в понедельник. Значение японского Nikkei 225 повышается менее чем на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть стабильны в понедельник, рынок ждет начала второго раунда переговоров между США и Ираном. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $67,79 за баррель, что на 0,06% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,34%, до $67,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени всего на 0,03%, до $62,91 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 0,08%, до $62,89 за баррель.

Первый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана состоялся ранее в этом месяце в Омане, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос. Переговоры должны продолжиться в Женеве во вторник.

По данным американских СМИ, ссылающихся на информированные источники, США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.

Между тем, страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы возобновить наращивание добычи с апреля после трехмесячной приостановки, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Альянс рассчитывает на рост спроса в летний период, на который традиционно приходится пик потребления, при этом цены на нефтяном рынке за последние месяцы повысились на фоне противостояния США и Ирана.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,708 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,765 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 февраля вырос на 0,06% и составил 119,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 1231,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-30" (+0,53%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,27%), "АФК Система-1Р-11" (+0,25%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Атомэнергопром-001P-01" (-0,5%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,22%) и "ГТЛК-001Р-14" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НАО "Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее "Первое коллекторское бюро") завершило размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-09 объемом 1,25 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, определяемые как значение ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред в 3,8 процентных пункта. Предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 22-25-го купонов.

АО "Главснаб" завершило размещение выпуска 4-летних биржевых облигаций серии БО-02 заявленным объемом 200 млн рублей, реализовав 53,4% эмиссии. Бумаги размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 26,55% годовых до погашения. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го и 30-го купонов. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 306,8 млн рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 29-го купона облигаций серии 001P-28R на уровне 16,81% годовых. Компания разместила 7-летний выпуск 001P-28R объемом 45 млрд рублей в октябре 2023 года по ставке 13,37% годовых. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред 1,2% годовых.

Кроме того, ОАО "РЖД" выкупило по оферте 12 млн 85,246 тыс. облигаций серии 001P-05R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 60,426% займа. Пятнадцатилетний выпуск на 20 млрд рублей был размещен в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,3% годовых до исполненной оферты. Ставку последующих купонов на год (до оферты в феврале 2027 года) РЖД установили на уровне 15,3% годовых.

ООО "Городской супермаркет" (основная операционная компания и балансодержатель имущества сети магазинов "Азбука вкуса") приняло решение досрочно погасить два выпуска облигаций серий БО-П01 и БО-П02. Погашение выпуска БО-П01 состоится 20 марта, в дату окончания 27-го купона; выпуска БО-П02 - 27 февраля, в дату окончания 12-го купона. Обе эмиссии первоначально размещались на 10 лет. Выпуск серии БО-П01 объемом 3,498 млрд рублей (с учетом досрочного погашения) был размещен в июне 2019 года, серии БО-П02 на 1 млрд рублей - в июне 2023 года. Ставка текущего купона по серии БО-П01 составляет 0,1% годовых, БО-П02 - 21% годовых. По выпускам в конце февраля и марта были запланированы оферты на приобретение, которые эмитент заменил на call-опционы. В обращении также находится выпуск облигаций эмитента серии БО-П03 на 1,05 млрд рублей с офертой в августе текущего года и погашением в 2034 году.

ООО "Воксис" приняло решение воспользоваться call-опционом и досрочно погасить облигации серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Четырехлетний выпуск с погашением в феврале 2029 года был размещен в марте 2025 года по ставке купона до погашения 26,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
