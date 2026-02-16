ЦБ РФ может понизить ставку до 15% в марте 2026г - SberCIB

ЦБ РФ может понизить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов (до 15% годовых) в марте текущего года, а к концу 2026 года опустить ее до 12% годовых, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Банк России на заседании 13 февраля 2026 года рассматривал два варианта: снизить ставку до 15,5% или сохранить ее на уровне 16% годовых. В будущем, по словам регулятора, они могут рассматривать как более широкие шаги снижения, так и паузы.

Комментарии ЦБ на пресс-конференции подтвердили смягчение его риторики, отмечают эксперты. Представители регулятора отметили, что у него появилось больше уверенности в том, что они смогут и дальше снижать ключевую ставку.

По прогнозам аналитиков SberCIB, в марте ЦБ РФ может вновь снизить ставку еще на 50 базисных пунктов, до 15% годовых, а к концу текущего года она может опуститься до 12% годовых.

Эксперты инвестбанка считают, что в условиях смягчения риторики регулятора ОФЗ с фиксированным купоном и погашением через шесть-одиннадцать лет выглядят все более привлекательно для инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.