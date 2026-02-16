.
16 февраля 2026 года 09:29
Индекс Мосбиржи, вероятно, покажет рост на текущей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи может попытаться подняться в диапазон 2850-2950 пунктов на текущей торговой неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем в понедельник попыток российского фондового рынка продолжить волну росту, в результате чего индекс Мосбиржи протестирует верхнюю границу диапазона 2700-2800 пунктов, выступающую ближайшим сопротивлением, - пишет эксперт в обзоре. - Рынок продолжит получать поддержку со стороны пятничного решения ЦБ РФ. Также росту может поспособствовать улучшение ожиданий по геополитике в преддверии следующего раунда переговоров". Среди бумаг, по мнению Зварича, спросом могут пользоваться акции компаний, чувствительных к ставкам в экономике. При этом данные факторы могут на протяжении всей недели определять динамику рынка, в результате чего к ее окончанию индекс Мосбиржи может попытаться подняться в диапазон 2850-2950 пунктов, полагает аналитик ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
16 февраля 2026 года 11:12
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивает перспективы акций "Интер РАО" с целевой ценой 4,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 30%, сообщается в обзоре аналитиков. Компания 13 февраля раскрыла результаты за IV квартал и 2025 год по РСБУ. "Интер РАО Электрогенерация",... читать дальше
.16 февраля 2026 года 10:51
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) с целевой ценой 0,95 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков. Компания опубликовала операционные результаты за 2025 год и озвучила прогнозы... читать дальше
.16 февраля 2026 года 10:32
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 77-79 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-79 руб./$1, по паре рубль/евро - 91-93 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Текущее решение ЦБ РФ снизить ключевую... читать дальше
.16 февраля 2026 года 10:22
Москва. 16 февраля. Китайский юань подрос на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль подешевел при сниженной активности рынка и в ожидании дальнейших драйверов к изменению курса. читать дальше
.16 февраля 2026 года 10:15
Уход курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11 руб. за юань на текущей неделе не исключен, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Высокая стоимость свопов на минувшей неделе отчасти поясняется наступившими новогодними выходными в Китае. Этот же... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:59
Индекс RGBI может вернуться к уровню 119 пунктов в ближайшие недели на фоне февральского решения Банка России о снижении ключевой ставки, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI по итогам прошлой недели нивелировал... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:57
Москва. 16 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно подрасти, отыгрывая итоги февральского заседания ЦБ РФ, а также в целом нейтральный геополитический внешний фон, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:45
РФ может понизить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов (до 15% годовых) в марте текущего года, а к концу 2026 года опустить ее до 12% годовых, считают аналитики SberCIB Investment Research. Банк России на заседании 13 февраля 2026 года рассматривал два варианта: снизить ставку до 15,5% или... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:10
декс Мосбиржи в начале текущей недели может предпринять попытку штурма годовых максимумов при условии сохранения позитивного информационного фона, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Уровнем сопротивления выступает отметка 2850 пунктов, в то время как ближайшая поддержка на... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:09
Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng вырос на 0,5%, японский Nikkei 225 почти не меняется в понедельник. Цены на нефть стабильны утром понедельника, Brent торгуется около $67,8 за баррель. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе смог умеренно подрасти в ожидании новостей вокруг дальнейших переговоров по мирному украинскому урегулированию, а также на фоне данных Росстата о замедлении инфляции, которые поддерживали оптимизм в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. В пятницу ЦБ РФ принял решение снизить ставку на 50 базисных пунктов (до 15,5% годовых) и смягчил сигнал о дальнейшей ДКП, что поддержало рынок акций. Индекс МосБиржи завершил неделю ростом в район 2780 пунктов. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:26
Москва. 13 февраля. Российский рынок акций в пятницу подрос после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,5% годовых) и смягчения сигнала регулятора относительно дальнейшей ДКП; также позитивом стали новости о следующем раунде трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию (пройдут 17-18 февраля). Индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов после утреннего локального отката ниже 2750 пунктов. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:23
Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными и на ожиданиях внешнеполитического позитива
Москва. 13 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подорожал перед выходными днями, несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку и негативную динамику на рынке нефти. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:07
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2026г на уровне 13%, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Банк России понизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15,5%, хотя рынок предполагал, что она останется на отметке 16%, - отмечает эксперт.... читать дальше
.13 февраля 2026 года 18:35
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific с прогнозной стоимостью $89,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,8% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Boston Scientific претерпели... читать дальше
