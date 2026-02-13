Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ставки ЦБ на конец 2026г на уровне 13%

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2026г на уровне 13%, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина.

"Банк России понизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15,5%, хотя рынок предполагал, что она останется на отметке 16%, - отмечает эксперт. - Это решение отражает изменение факторов, которыми руководствуется регулятор в проведении денежно-кредитной политики: если прежде основное внимание уделялось ценовому давлению, то теперь, по всей видимости, во главу угла ставится риск сползания экономики в рецессию. Свой прогноз по "ключу" на конец текущего года не меняем - 13%. Он попадает и в подкорректированный регулятором диапазон средней в 2026 году ставки".

