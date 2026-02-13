Темпы смягчения ДКП будут постепенно ускоряться весной - "Т-Инвестиции"

Темпы смягчения денежной политики ЦБ РФ будут постепенно ускоряться весной, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Регулятор все-таки принял решение снизить ставку до 15,5%, не испугавшись январского роста цен, - отмечает эксперт в комментарии. - С поправкой на фактор НДС Банк России не увидел разгона инфляции, регулятор ожидает ее дальнейшей стабилизации. Снижение ставки сопровождается еще и более мягким сигналом: впервые с 2023 года в пресс-релизе появилось прямое указание, что ЦБ рассмотрит целесообразность снижения и на ближайших заседаниях".

Более мягкое решение и сигнал, по мнению Донец, готовят нас к "оттепели". Аналитик ожидает, что темпы смягчения политики будут постепенно ускоряться весной.

"Прогноз регулятора на 2026 год несильно уточнен относительно последней октябрьской версии, а ожидания по среднему на год уровню ключевой ставки сужены с 13-15% до 13,5-14,5%, - указывает главный экономист "Т-Инвестиций". - Этот прогноз фактически означает возможность снижения ключевой ставки с 16% на начало года в интервал 10-12% на конец года. Это соответствует нашим базовым прогнозам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.