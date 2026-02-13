Ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 10-11% - "Астра Управление активами"

Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 10-11%, прогнозирует директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"Несмотря на сигнал о возможной паузе на ближайших заседаниях, итоговое решение ЦБ о снижении ставки до 15,5% является заметно мягче рыночных ожиданий (но в рамках нашего базового прогноза) и позитивно для рынка ОФЗ и российских активов", - пишет эксперт в комментарии.

Во-первых, прогноз инфляции на 2026 повышен меньше возможных 5-6%, предполагая быстрое возвращение к целевой траектории и ниже уже с февраля-марта, подчеркивает Полевой.

Во-вторых, прогноз по средней ставке на 2026 сужен с понижением верхней границы при повышении прогноза по инфляции

В-третьих, это привело к сужению возможного диапазона ставки в конце 2026 с прежних 9-14% до 10,5-12,5%, что, по мнению эксперта, должно снизить неопределенность по траектории ставки и снять чрезмерный пессимизм среди инвесторов, который с конца прошлого года лишь нарастал

"При этом мы считаем, что прогноз ВВП на 2026 остается завышенным при абсолютно реалистичных предположениях по инфляции. Поэтому, вероятно, ЦБ придется реагировать на риски более значимого торможения экономики более явным снижением ставок по траектории, близкой к нижней границе обновленного прогноза. В марте ожидаем дальнейшее снижение ставки до 15%", - прогнозирует аналитик.

Полевой сохраняет прогноз ключевой ставки 10-11% на конец 2026 и 9-10% в 2027 году, при котором доходности средних/длинных ОФЗ могут опуститься с текущих 15% до 11.50-12% уже в 2026.

" Более низкая ставка поддержит умеренный рост рынка акций, с одной стороны, и постепенное ослабление рубля в течение года, с другой, хотя средний курс в 2026 будет не сильно выше 2025, минимизируя влияние на инфляцию, - указывает эксперт. - Поэтому ОФЗ остаются лучшим активом на ближайший год из соображений "риск/доходность".

