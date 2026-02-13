.
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Критерии сделок с признаками манипулирования необходимо унифицировать, считают банки РФ
Банки от лица Ассоциации банков России (АБР) направили в Госдуму письмо за подписью врио президента АБР Дениса Липаева с предложениями в законопроект, который кардинально меняет систему контроля за использованием инсайдерской информации и...
 
Число заблокированных сим-карт в России превысило 18 млн
В 2025 году операторы связи по запросу Роскомнадзора (РКН) заблокировали 18,45 млн сим-карт, что на 76% больше, чем годом ранее, рассказали "Коммерсанту" в ведомстве. "Причинами стали нарушения правил связи со стороны операторов: использование...
 
Минстрой определил, как будут взаимодействовать MАХ и ГИС ЖКХ
Минстрой издал приказ о том, как должны использоваться мессенджер MАХ и государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) для общения с жителями, пишет "Российская газета". Приказ касается информационного взаимодействия с собственниками...
 
13 февраля 2026 года 13:55

Цены акций Cisco и AppLovin, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Cisco Systems Inc. и AppLovin Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Стоимость бумаг Cisco упала в четверг сразу на 12,3%, хотя результаты за 4К25 превзошли ожидания как по выручке ($15,35 млрд против 15,12 млрд), так и по скорректированной прибыли на акцию ($1,04 против $1,02), констатируют эксперты.

Инвесторов, по всей видимости, разочаровал прогноз компании, который "всего лишь" совпал с оценками аналитиков: в текущем квартале эмитента ожидает скорректированную прибыль на акцию в размере от $1,02 до $1,04 при выручке в $15,4-15,6 млрд, отмечают в инвестбанка. Эксперты, опрошенные LSEG, в среднем прогнозировали $1,03 и $15,18 млрд соответственно.

"По нашему мнению, над бумагой продолжают довлеть завышенные ожидания от производителя телекоммуникационного оборудования", - пишут аналитики в обзоре.

Еще сильнее, на 19,7%, обвалились котировки акций AppLovin - тоже несмотря на хороший отчет за 4К25, отмечают эксперты инвестбанка "Синара".

Прибыль рекламной платформы взлетела на 84%, достигнув $3,24 на акцию, выручка на 66%, до $1,66 млрд. Оба показателя оказались выше консенсусных $2,95 млрд и $1,6 млрд.

"Однако даже сильные результаты не развеяли опасения, обусловленные воздействием целого ряда негативных факторов последнего времени - от расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США до рисков, которые для бизнес-моделей разработчиков видеоигр представляют инструменты на базе ИИ, - пишут эксперты в материале инвестбанка. - Мы полагаем, инвесторы уже не обратят внимание на квартальные результаты и бумага останется в ближайшее время под давлением".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
США-CISCO/APPLOVIN-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


