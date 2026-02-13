Цены акций Cisco и AppLovin, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Cisco Systems Inc. и AppLovin Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Стоимость бумаг Cisco упала в четверг сразу на 12,3%, хотя результаты за 4К25 превзошли ожидания как по выручке ($15,35 млрд против 15,12 млрд), так и по скорректированной прибыли на акцию ($1,04 против $1,02), констатируют эксперты.

Инвесторов, по всей видимости, разочаровал прогноз компании, который "всего лишь" совпал с оценками аналитиков: в текущем квартале эмитента ожидает скорректированную прибыль на акцию в размере от $1,02 до $1,04 при выручке в $15,4-15,6 млрд, отмечают в инвестбанка. Эксперты, опрошенные LSEG, в среднем прогнозировали $1,03 и $15,18 млрд соответственно.

"По нашему мнению, над бумагой продолжают довлеть завышенные ожидания от производителя телекоммуникационного оборудования", - пишут аналитики в обзоре.

Еще сильнее, на 19,7%, обвалились котировки акций AppLovin - тоже несмотря на хороший отчет за 4К25, отмечают эксперты инвестбанка "Синара".

Прибыль рекламной платформы взлетела на 84%, достигнув $3,24 на акцию, выручка на 66%, до $1,66 млрд. Оба показателя оказались выше консенсусных $2,95 млрд и $1,6 млрд.

"Однако даже сильные результаты не развеяли опасения, обусловленные воздействием целого ряда негативных факторов последнего времени - от расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США до рисков, которые для бизнес-моделей разработчиков видеоигр представляют инструменты на базе ИИ, - пишут эксперты в материале инвестбанка. - Мы полагаем, инвесторы уже не обратят внимание на квартальные результаты и бумага останется в ближайшее время под давлением".

