Brent торгуется ниже $67,5/барр

Фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть стабильны после резкого снижения накануне, Brent торгуется ниже $67,5 за баррель утром пятницы.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, растеряв рост, достигнутый в начале сессии.

Инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, а также перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Статданные, обнародованные в четверг, показали более слабое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до 227 тыс. Эксперты, консенсус-которых приводит Trading Economics, прогнозировали снижение до 222 тыс.

Между тем вышедшие в среду данные о рынке труда США оказались лучше ожиданий и были восприняты как хороший сигнал о состоянии американской экономики. В то же время они укрепили инвесторов во мнении, что на фоне сильных данных Федрезерв не будет спешить со снижением процентных ставок.

В пятницу выйдет январский отчет о динамике потребительских цен в США, который поможет участникам рынка скорректировать представление о дальнейшей политике американского центробанка.

Аналитики UBS Global Wealth Management полагают, что признаки замедления инфляции в ближайшие месяцы должны поддержать ФРС в стремлении к смягчению ДКП. По их словам, снижение ставок в периоды, когда в экономике не наблюдается рецессии, оказывает поддержку рынку акций.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стал ритейлер Walmart Inc. (SPB: WMT) (+3,8%), лидером снижения - производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-12,3%), квартальная отчетность которого разочаровала инвесторов.

Самый большой подъем в составе S&P 500 продемонстрировала работающая в сфере цифровой инфраструктуры Equinix, нарастившая капитализацию на 10,4% после позитивной отчетности и годового прогноза. Самое сильное падение в этом индексе показал оператор маркетинговой платформы для разработчиков мобильных приложений AppLovin Corp., потерявший 19,7% рыночной стоимости несмотря на сильные квартальные результаты.

Акции производителя устройств для отслеживания товаров Zebra Technologies подорожали на 8,6%. Компания увеличила программу buyback на $1 млрд, а ее прогноз на 2026 год оказался лучше ожиданий рынка.

Бумаги крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald''s Corp. (SPB: MCD) поднялись в цене на 2,7%. Ее скорректированная прибыль и выручка за четвертый квартал превзошли прогнозы экспертов.

Рыночная стоимость канадско-американской Restaurant Brands International (RBI), владеющей сетями ресторанов быстрого обслуживания, включая Burger King и Popeyеs, сократилась на 6,3%, хотя ее финансовые показатели за октябрь-декабрь оказались лучше оценок аналитиков.

Занимающаяся продажей подержанных автомобилей CarMax Inc. потеряла 10,6% капитализации после сообщения о назначении нового главного исполнительного директора. Им станет Кит Барр, ранее возглавлявший сеть отелей InterContinental Hotels Group.

Стоимость акций CBRE Group, работающей в сфере коммерческой недвижимости, упала на 8,8% после неоднозначной отчетности за прошедший квартал.

Бумаги производителя обуви Crocs Inc. подскочили в цене на 19%. Выручка компании за четвертый квартал значительно превзошла ожидания экспертов.

Акции всех компаний "великолепной семерки" подешевели в четверг, в том числе Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 5%, Meta (SPB: META; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,8%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,34%, до 49451,98 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 1,57% - до 6832,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,03% и закрылся на отметке 22597,15 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются, негативное влияние на настроения инвесторов оказало существенное снижение американского рынка днем ранее из-за распродажи акций технологических компаний.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:45 МСК уменьшилось на 1,3%.

В число лидеров снижения вошли бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (-7,6%) несмотря на хорошую квартальную отчетность компании.

"Результаты практически не преподнесли позитивных сюрпризов, поэтому акции SoftBank упали вместе с рынком", - сказал аналитик Tachibana Securities Шигетоши Камада.

Существенно подешевели бумаги нефтяной Inpex Corp. (-12,6%) и интернет-компании Rakuten Group (-9,9%), которые также опубликовали финансовые показатели за прошедший квартал.

В то же время цена акций Nissan подскочила на 8,2%. Автопроизводитель существенно улучшил прогноз и теперь планирует получить по итогам текущего фингода (завершится в марте) операционный убыток в размере 60 млрд иен против ожидавшихся ранее 275 млрд иен.

"Все плохие новости от автопроизводителя уже были обнародованы, и появился признак разворота", - считает Камада.

Стоимость производителя чипов памяти Kioxia повысилась на 5,5% благодаря хорошей отчетности.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - 2,1%.

Значительное снижение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции производителей цветных металлов Zijin Mining Group и China Hongqiao Group - на 7,6% и 6,6% соответственно, страховщиков China Life Insurance и AIA Group - на 5,2% и 4,5%.

Кроме того, подешевели бумаги представителей нефтяной отрасли, включая China Petroleum & Chemical Corp. - на 4,8%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 4,2% и CNOOC - на 3,7%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,1% и 4% соответственно.

Между тем цена акций Lenovo выросла на 2%. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров в октябре-декабре получил рекордную выручку, при этом она превзошла прогноз аналитиков.

Южнокорейский Kospi к 8:41 МСК снизился на 0,1%. До этого он рос четыре сессии подряд и достиг исторического максимума.

Бумаги автомобильной Hyundai Motor подешевели на 1,4%, чипмейкера SK Hynix - на 0,2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,3%, сталелитейной Posco - на 1,6%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 3,6%, KB Financial Group - на 0,1%.

При этом котировки акций крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 1,8%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,4%.

Стоимость HD Hyundai Heavy Industries поднялась на 0,9% на новости о том, что чистая прибыль этой судостроительной компании удвоилась в 2025 году.

Австралийский S&P/ASX 200 за день снизился на 1,4%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP сократилась на 1,8%, тогда как конкурирующей Rio Tinto выросла на 0,6%.

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, завершают в минусе вторую неделю подряд.

Спаду на рынке способствовало ослабление опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также прогнозы избытка предложения.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана.

Он добавил, что если предложенные Тегераном договоренности не будут справедливыми и выгодными, для Ирана наступят "очень тяжелые времена".

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $67,47 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $1,88 (2,7%), до $67,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,08 (0,13%), до $62,76 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость опустилась на $1,79 (2,77%), до $62,84 за баррель.

Цены на нефть снизились "на фоне сигналов, что США хотят дать больше времени переговорам для заключения ядерной сделки с Ираном", - отмечает аналитик IG Тони Сикамор. "Это снижает премию за геополитический риск", - говорит эксперт.

Давление на рынок также оказали данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе (на 8,53 млн баррелей) и сигналы увеличения поставок из Венесуэлы.

На этой неделе Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,3%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.