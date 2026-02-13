.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется ниже $67,5/барр
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Критерии сделок с признаками манипулирования необходимо унифицировать, считают банки РФ
Банки от лица Ассоциации банков России (АБР) направили в Госдуму письмо за подписью врио президента АБР Дениса Липаева с предложениями в законопроект, который кардинально меняет систему контроля за использованием инсайдерской информации и...
 
Число заблокированных сим-карт в России превысило 18 млн
В 2025 году операторы связи по запросу Роскомнадзора (РКН) заблокировали 18,45 млн сим-карт, что на 76% больше, чем годом ранее, рассказали "Коммерсанту" в ведомстве. "Причинами стали нарушения правил связи со стороны операторов: использование...
 
Минстрой определил, как будут взаимодействовать MАХ и ГИС ЖКХ
Минстрой издал приказ о том, как должны использоваться мессенджер MАХ и государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) для общения с жителями, пишет "Российская газета". Приказ касается информационного взаимодействия с собственниками...
 
13 февраля 2026 года 09:10

Brent торгуется ниже $67,5/барр

Фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть стабильны после резкого снижения накануне, Brent торгуется ниже $67,5 за баррель утром пятницы.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, растеряв рост, достигнутый в начале сессии.

Инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, а также перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Статданные, обнародованные в четверг, показали более слабое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до 227 тыс. Эксперты, консенсус-которых приводит Trading Economics, прогнозировали снижение до 222 тыс.

Между тем вышедшие в среду данные о рынке труда США оказались лучше ожиданий и были восприняты как хороший сигнал о состоянии американской экономики. В то же время они укрепили инвесторов во мнении, что на фоне сильных данных Федрезерв не будет спешить со снижением процентных ставок.

В пятницу выйдет январский отчет о динамике потребительских цен в США, который поможет участникам рынка скорректировать представление о дальнейшей политике американского центробанка.

Аналитики UBS Global Wealth Management полагают, что признаки замедления инфляции в ближайшие месяцы должны поддержать ФРС в стремлении к смягчению ДКП. По их словам, снижение ставок в периоды, когда в экономике не наблюдается рецессии, оказывает поддержку рынку акций.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стал ритейлер Walmart Inc. (SPB: WMT) (+3,8%), лидером снижения - производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-12,3%), квартальная отчетность которого разочаровала инвесторов.

Самый большой подъем в составе S&P 500 продемонстрировала работающая в сфере цифровой инфраструктуры Equinix, нарастившая капитализацию на 10,4% после позитивной отчетности и годового прогноза. Самое сильное падение в этом индексе показал оператор маркетинговой платформы для разработчиков мобильных приложений AppLovin Corp., потерявший 19,7% рыночной стоимости несмотря на сильные квартальные результаты.

Акции производителя устройств для отслеживания товаров Zebra Technologies подорожали на 8,6%. Компания увеличила программу buyback на $1 млрд, а ее прогноз на 2026 год оказался лучше ожиданий рынка.

Бумаги крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald''s Corp. (SPB: MCD) поднялись в цене на 2,7%. Ее скорректированная прибыль и выручка за четвертый квартал превзошли прогнозы экспертов.

Рыночная стоимость канадско-американской Restaurant Brands International (RBI), владеющей сетями ресторанов быстрого обслуживания, включая Burger King и Popeyеs, сократилась на 6,3%, хотя ее финансовые показатели за октябрь-декабрь оказались лучше оценок аналитиков.

Занимающаяся продажей подержанных автомобилей CarMax Inc. потеряла 10,6% капитализации после сообщения о назначении нового главного исполнительного директора. Им станет Кит Барр, ранее возглавлявший сеть отелей InterContinental Hotels Group.

Стоимость акций CBRE Group, работающей в сфере коммерческой недвижимости, упала на 8,8% после неоднозначной отчетности за прошедший квартал.

Бумаги производителя обуви Crocs Inc. подскочили в цене на 19%. Выручка компании за четвертый квартал значительно превзошла ожидания экспертов.

Акции всех компаний "великолепной семерки" подешевели в четверг, в том числе Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 5%, Meta (SPB: META; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,8%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,34%, до 49451,98 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 1,57% - до 6832,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,03% и закрылся на отметке 22597,15 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются, негативное влияние на настроения инвесторов оказало существенное снижение американского рынка днем ранее из-за распродажи акций технологических компаний.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:45 МСК уменьшилось на 1,3%.

В число лидеров снижения вошли бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (-7,6%) несмотря на хорошую квартальную отчетность компании.

"Результаты практически не преподнесли позитивных сюрпризов, поэтому акции SoftBank упали вместе с рынком", - сказал аналитик Tachibana Securities Шигетоши Камада.

Существенно подешевели бумаги нефтяной Inpex Corp. (-12,6%) и интернет-компании Rakuten Group (-9,9%), которые также опубликовали финансовые показатели за прошедший квартал.

В то же время цена акций Nissan подскочила на 8,2%. Автопроизводитель существенно улучшил прогноз и теперь планирует получить по итогам текущего фингода (завершится в марте) операционный убыток в размере 60 млрд иен против ожидавшихся ранее 275 млрд иен.

"Все плохие новости от автопроизводителя уже были обнародованы, и появился признак разворота", - считает Камада.

Стоимость производителя чипов памяти Kioxia повысилась на 5,5% благодаря хорошей отчетности.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - 2,1%.

Значительное снижение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции производителей цветных металлов Zijin Mining Group и China Hongqiao Group - на 7,6% и 6,6% соответственно, страховщиков China Life Insurance и AIA Group - на 5,2% и 4,5%.

Кроме того, подешевели бумаги представителей нефтяной отрасли, включая China Petroleum & Chemical Corp. - на 4,8%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 4,2% и CNOOC - на 3,7%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,1% и 4% соответственно.

Между тем цена акций Lenovo выросла на 2%. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров в октябре-декабре получил рекордную выручку, при этом она превзошла прогноз аналитиков.

Южнокорейский Kospi к 8:41 МСК снизился на 0,1%. До этого он рос четыре сессии подряд и достиг исторического максимума.

Бумаги автомобильной Hyundai Motor подешевели на 1,4%, чипмейкера SK Hynix - на 0,2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,3%, сталелитейной Posco - на 1,6%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 3,6%, KB Financial Group - на 0,1%.

При этом котировки акций крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 1,8%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,4%.

Стоимость HD Hyundai Heavy Industries поднялась на 0,9% на новости о том, что чистая прибыль этой судостроительной компании удвоилась в 2025 году.

Австралийский S&P/ASX 200 за день снизился на 1,4%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP сократилась на 1,8%, тогда как конкурирующей Rio Tinto выросла на 0,6%.

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, завершают в минусе вторую неделю подряд.

Спаду на рынке способствовало ослабление опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также прогнозы избытка предложения.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана.

Он добавил, что если предложенные Тегераном договоренности не будут справедливыми и выгодными, для Ирана наступят "очень тяжелые времена".

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $67,47 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $1,88 (2,7%), до $67,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,08 (0,13%), до $62,76 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость опустилась на $1,79 (2,77%), до $62,84 за баррель.

Цены на нефть снизились "на фоне сигналов, что США хотят дать больше времени переговорам для заключения ядерной сделки с Ираном", - отмечает аналитик IG Тони Сикамор. "Это снижает премию за геополитический риск", - говорит эксперт.

Давление на рынок также оказали данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе (на 8,53 млн баррелей) и сигналы увеличения поставок из Венесуэлы.

На этой неделе Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,3%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 февраля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе подрос в ожидании переговоров по Украине и решении ЦБ по ставке
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе смог умеренно подрасти в ожидании новостей вокруг дальнейших переговоров по мирному украинскому урегулированию, а также на фоне данных Росстата о замедлении инфляции, которые поддерживали оптимизм в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. В пятницу ЦБ РФ принял решение снизить ставку на 50 базисных пунктов (до 15,5% годовых) и смягчил сигнал о дальнейшей ДКП, что поддержало рынок акций. Индекс МосБиржи завершил неделю ростом в район 2780 пунктов.    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 19:26
Рынок акций РФ поднялся к 2780п по индексу МосБиржи после снижения ставки ЦБ, неделю закрыл ростом
Москва. 13 февраля. Российский рынок акций в пятницу подрос после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,5% годовых) и смягчения сигнала регулятора относительно дальнейшей ДКП; также позитивом стали новости о следующем раунде трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию (пройдут 17-18 февраля). Индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов после утреннего локального отката ниже 2750 пунктов.    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 19:23
Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными и на ожиданиях внешнеполитического позитива
Москва. 13 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подорожал перед выходными днями, несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку и негативную динамику на рынке нефти.    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 19:07
Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ставки ЦБ на конец 2026г на уровне 13%
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2026г на уровне 13%, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Банк России понизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15,5%, хотя рынок предполагал, что она останется на отметке 16%, - отмечает эксперт....    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 18:35
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific с прогнозной стоимостью $89,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,8% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Boston Scientific претерпели...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 18:01
Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. Несмотря на факторы, которые могли способствовать ослаблению рубля - в частности, дефицит валютной ликвидности, выразившийся в росте стоимости биржевых юаневых свопов, и снижение...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 17:33
Вероятно восстановление индекса RGBI до 119 пунктов в ближайшие недели - ПСБ
Вероятно восстановление индекса RGBI до 119 пунктов в ближайшие недели, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. "Банк России преподнес сюрприз инвесторам на рынке ОФЗ, понизив ставку до 15,5%. Кроме того, регулятор смягчил свой сигнал: "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 17:06
"Финам" подтверждает рейтинг акций China Yangtze Power на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power и целевую цену на уровне CNY 35,2 c потенциалом роста на 35,4%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "China Yangtze Power представила неплохие предварительные результаты за 2025 год, - отмечает...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 16:21
Темпы смягчения ДКП будут постепенно ускоряться весной - "Т-Инвестиции"
Темпы смягчения денежной политики ЦБ РФ будут постепенно ускоряться весной, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Регулятор все-таки принял решение снизить ставку до 15,5%, не испугавшись январского роста цен, - отмечает эксперт в комментарии. - С поправкой на фактор НДС Банк...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 15:46
"Финам" понизил целевую цену акций ЛУКОЙЛа до 6420 руб
"Финам" понизил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 7283 руб. до 6420 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23,2% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. С учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев апсайд равен 32,3%....    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 15:23
Рубль днем немного дорожает в паре с юанем на ожиданиях внешнеполитического позитива
Москва. 13 февраля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль немного дорожает, несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку и негативную динамику на рынке нефти. Участники рынка оценивают новости о проведении очередного раунда переговоров РФ, США и Украины, который должен состояться в Женеве на следующей неделе.    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 15:11
Ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 10-11% - "Астра Управление активами"
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 10-11%, прогнозирует директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Несмотря на сигнал о возможной паузе на ближайших заседаниях, итоговое решение ЦБ о снижении ставки до 15,5% является заметно мягче рыночных...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 14:33
Банк России сохраняет консервативную позицию относительно траектории ключевой ставки - "Цифра брокер"
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги, говорится в комментарии аналитиков. Данное решение регулятор обосновывает устойчивостью показателей текущего роста цен, что, по мнению Банка России, будет способствовать снижению...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 13:55
Цены акций Cisco и AppLovin, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Cisco Systems Inc. и AppLovin Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Стоимость бумаг Cisco упала в четверг сразу на 12,3%, хотя результаты за 4К25 превзошли ожидания как по выручке ($15,35 млрд против 15,12...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 13:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей за штуку на горизонте года, говорится в обзоре эксперта брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент опубликует финансовую отчетность за четвертый квартал и полный 2025 год 17 февраля...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.