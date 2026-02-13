"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций Озона

"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 6500 рублей за штуку, говорится в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

26 февраля 2026 года эмитента опубликует результаты за 4К25.

"Мы ожидаем выполнения обновленных ориентиров менеджмента: рост GMV на 41-43%; скорр. EBITDA - 140 млрд руб.; рост финтех-выручки на 110%, - пишет эксперт. - По нашим оценкам, оборот в четвертом квартале вырастет на 33%, что выше ноябрьского прогноза (21-27%). Компания фокусируется на товарах с низким средним чеком, формируя у клиентов привычку заказывать широкий ассортимент именно через платформу, что повышает частоту заказов и улучшает загрузку логистики".

Однако 2026 год, указывает Лазаричева, может стать более сложным: замедление роста доходов населения способно начать давить на динамику продаж.

"Мы прогнозируем EBITDA за 4К25 около 40 млрд руб., за год - 153 млрд руб. (+9% к ранее озвученным ориентирам). Фокус на операционной эффективности должен поддержать дальнейший рост EBITDA и свободного денежного потока, что в перспективе создает базу для появления дивидендов, - указывает аналитик "Т-Инвестиций". - Сохраняем позитивный взгляд, наша целевая цена по акциям - 6500 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.