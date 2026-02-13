Прогноз ЦБ РФ по средней ставке на 2026г задаст тренд рынку ОФЗ на ближайшие недели - ПСБ

Новый прогноз Банка России по средней ключевой ставке на текущий год в целом задаст тренд для рынка рублевых гособлигаций на ближайшие недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"По-прежнему считаем, что, несмотря на весьма неоднозначные комментарии ЦБ и проинфляционные риски, пространство для снижения ставки у регулятора все-таки есть (наш прогноз - минус 50 б.п.). IRS на ключевую ставку срочностью на три месяца указывает на снижение ключа на 50 б.п. на мартовском заседании. Таким образом, сохранение уровня ставки в пятницу, 13 февраля, фактически уже в цене госбумаг, а ее снижение станет поводом для восстановления котировок", - пишет эксперт в обзоре.

В целом, по мнению Грицкевича, важным фактором для рынка станет новый прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год, что задаст тренд на рынке ОФЗ на ближайшие недели.

"При этом, как мы отмечали ранее, потенциал для снижения котировок госбумаг с текущих уровней уже выглядит ограниченным - спрэд ключевой ставки и доходности ОФЗ (6-10 лет) уже находится близко к нейтральной зоне. Это лишний раз подчеркивает привлекательность госбумаг с горизонтом инвестирования от одного года", - говорится в материале ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.