Рубль ждет решения по ставке ЦБ РФ - ПСБ

Основным фактором для динамики рубля станет пятничное решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пересмотр им среднесрочных прогнозов по основным макроэкономическим показателям, что может поспособствовать изменению ожиданий участников рынка по динамике ставки до конца текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Эксперт отмечает, что в случае сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых, рубль уже в рамках текущего дня может попытаться перейти к восстановлению, в результате чего юань вернется в район 11,1 рубля.

При этом, по его мнению, до конца февраля на фоне продаж валюты Банком России, слабого импорта и активных продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат тенденция на восстановление национальной валюты может сохраниться, что приведет к отступлению пары юань/рубль в район 11 рублей.

