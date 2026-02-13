"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет осторожную оценку акций Диасофта

"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет осторожную оценку перспектив котировок акций ПАЛ "Диасофт", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал консолидированные результаты за девять месяцев 2025 финансового года по МСФО.

Менеджмент компании в очередной раз понизил прогнозы результатов 2025 год, отмечают эксперты (прогноз по выручке снижен до 10,5 млрд руб. (ранее было 11-11,2 млрд руб.), прогноз EBITDA - до 3 млрд руб. (было 3,5-3,7 млрд руб.).

Акции "Диасофта", несмотря на слабые показатели, выросли по итогам сессии в четверг на 1,8% и закрылись на уровне 1812 руб. за штуку, констатируют аналитики телеграм-канала.

"Сохраняем осторожный взгляд на бумагу", - пишут они.

