Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Критерии сделок с признаками манипулирования необходимо унифицировать, считают банки РФ
Банки от лица Ассоциации банков России (АБР) направили в Госдуму письмо за подписью врио президента АБР Дениса Липаева с предложениями в законопроект, который кардинально меняет систему контроля за использованием инсайдерской информации и...
 
Число заблокированных сим-карт в России превысило 18 млн
В 2025 году операторы связи по запросу Роскомнадзора (РКН) заблокировали 18,45 млн сим-карт, что на 76% больше, чем годом ранее, рассказали в "Коммерсанту" ведомстве. "Причинами стали нарушения правил связи со стороны операторов: использование...
 
Минстрой определил, как будут взаимодействовать MАХ и ГИС ЖКХ
Минстрой издал приказ о том, как должны использоваться мессенджер MАХ и государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) для общения с жителями, пишет "Российская газета". Приказ касается информационного взаимодействия с собственниками...
 
12 февраля 2026 года 19:25

Рубль в четверг немного подешевел в паре с юанем перед пятничным заседанием Банка России по ключевой ставке

Москва. 12 февраля. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль немного подешевел перед пятничным заседанием Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,173 руб., что на 2,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 13 февраля на 27,68 копейки, до 77,188 руб./$1, и уменьшил курс евро на 76,37 копейки, до 91,7113 руб./EUR1.

"Валютный рынок замер в преддверии запланированного на пятницу заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Российский рубль демонстрирует в четверг минимальные изменения к основным валютам. Некоторое давление на рубль оказало снижение нефтяных цен, котировки Brent теряют более 1,4%, опустившись ниже $69 за баррель. Поддержку рубль получает от предложения валюты на продажу со стороны регуляторов. Тем не менее валютные курсы остаются в рамках диапазонов (11-11,2 руб. за юань, 76-78 руб. за доллар США и 90-92 руб. за евро), не проявляя склонности к выраженному движению в ту или иную сторону. На дальнейшую траекторию валютных курсов может повлиять решение Банка России по ключевой ставке в пятницу и сопроводительная риторика регулятора", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Большинство аналитиков ждет сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 16%. Ряд экспертов допускает ее снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15,5%. При этом некоторые экономисты отмечают, что не столько важно само решение по ставке в феврале, сколько изменение ее прогнозной траектории на среднесрочную перспективу.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативную справку по результатам мониторинга предприятий. Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились, приблизившись к среднему уровню 2025 года. В январе на фоне повышения НДС они выросли, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года.

Данные по инфляционным ожиданиям населения за февраль Банк России опубликует уже после совета по ставке - 19 февраля. В январе они остались на декабрьском уровне в 13,7%.

Инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 9 февраля составил 0,20%, с начала года - 2,24% (в 2025 году с начала года к 9 февраля цены выросли на 1,50%).

Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год на декабрьском заседании был сохранен на уровне 4-5%.

Определенный всплеск инфляции в РФ в начале года был связан с повышением НДС и переносом удорожания плодоовощной продукции с декабря на январь, сейчас годовая инфляции перешла к снижению, и эта тенденция продолжится, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг в Госдуме на заседании комитета по экономической политике.

По его словам, у Банка России сохраняется резерв для смягчения ДКП.

"Инфляция в конце прошлого года замедлилась благодаря совместным усилиям Банка России и правительства, конечно, благодаря жестокой ДКП со стороны ЦБ. Но надо сказать, что у нас был такой несколько перенос инфляции, которую мы ожидали в декабре, а она у нас перешла на январь", - сказал он.

"Сейчас последние цифры по годовой инфляции - 6,4% (на 9 февраля - ИФ), и идет некоторое понижение. С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции, отчасти на январь - плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок", - заявил министр.

"Дальше, мы понимаем, она (инфляция - ИФ) будет замедляться и нормализовываться и двигаться к целевому диапазону. По всем тенденциям мы это видим", - отметил Решетников. "В целом мы сейчас отмечаем, что есть резерв для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий", - заявил он.

Зампред Банка России Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. "Возвращаясь к 2019 году, да, как бы январь 2026 года выше, чем январь 19-го, с точки зрения прироста месячных цен. Но ноябрь-декабрь 2025-го - были на самом деле очень низкие темпы роста цен, на что все обратили внимание. Если посмотреть суммарно ноябрь, декабрь, январь, то на самом деле все развивается в целом довольно близко к тому октябрьскому прогнозу, который мы имели с точки зрения тех годовых темпов роста, на которые сейчас инфляция выходит, порядка 6,4% (на 26 января - ИФ). Поэтому надо смотреть более широкий контекст. Одна из причин, почему это так, это волатильные компоненты", - сказал он.

По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте. "Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в 2025 году составило $41,4 млрд (2% ВВП), что на 33,9% меньше по сравнению с 2024 годом, когда оно равнялось $62,6 млрд (3% ВВП). Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основную роль в снижении профицита счета текущих операций сыграло снижение положительного сальдо торгового баланса вследствие сокращения экспорта при относительно стабильном импорте, а также увеличение дефицита баланса услуг за счет более существенного роста импорта услуг.

Профицит торгового баланса РФ в 2025 году уменьшился на 12% - до $116,7 млрд по сравнению со $132,1 млрд в 2024 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в 2025 году увеличилось на $10,2 млрд, или на 27%, до $48,6 млрд с $38,4 млрд. Динамика этого показателя определялась опережающим ростом импорта услуг, обусловленным в основном увеличением расходов россиян в ходе зарубежных поездок в результате роста как количества выездов, так и средних расходов на поездку.

Кроме того, динамично расширялся импорт прочих услуг, в том числе услуг строительства и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Рост экспорта услуг в наибольшей степени связан с увеличением расходов иностранцев в ходе визитов в РФ и оказанием нерезидентам прочих услуг, включая услуги строительства, ИКТ, а также прочих деловых услуг.

Цены на нефть ускорили снижение вечером в четверг, утратив позитивную динамику после выхода нового прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), усилившего обеспокоенность трейдеров по поводу избытка предложения на рынке.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск снижается на 1,51%, до $68,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 1,58%, до $63,6 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контракта на Brent поднималась до $69,85 за баррель, на WTI - до $65,1 за баррель, получая поддержку от опасений относительно перебоев в поставках нефти в случае эскалации напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на то что президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет заключить соглашение с Ираном.

Между тем МЭА в четверг понизило оценку темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах на 80 тыс. баррелей в сутки. В агентстве ожидают сохранения значительного избытка предложения на рынке нефти. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

Давление на нефтяной рынок также оказали данные по резервам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей и обновили максимум с конца июня минувшего года.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 12 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду поднялась на 8 базисных пунктов - до 15,25% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в четверг уменьшилась на 2 базисных пункта и составила 15,72% годовых, версии на 3 и 6 месяцев отступили на 1 базисный пункт, до 16,24% и 17,14% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


