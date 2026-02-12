.
12 февраля 2026 года 19:00
"Финам" понизил рейтинг акций CLP Group до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций CLP Group с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 75,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения на 2,1%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "Рост котировок CLP Group в последнее время был обусловлен ожиданиями решения по дивиденду за 4К 2025, а также новостями об увеличении финансирования CLP Community Energy Saving Fund до HKD 270 млн на 2026 год, - отмечает эксперт. - Однако проблемы подразделения EnergyAustralia сохраняются и могут сдерживать дальнейший рост котировок. При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены вверх". CLP Group - гонконгская вертикально интегрированная электроэнергетическая компания, осуществляющая генерацию, передачу, распределение и сбыт электроэнергии и газа в Гонконге, Китае, Австралии и Индии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Рынок акций РФ в четверг превысил 2765п по индексу МосБиржи на ожиданиях новых переговоров по Украине и заседания ЦБ
Москва. 12 февраля. Российский рынок акций в четверг продолжил рост на заявлениях Кремля о вероятном скором продолжении переговоров по мирному украинскому урегулированию; фактором поддержки в преддверии заседания ЦБ РФ по ставке также выступили данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции, а сдерживала покупателей подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел к $68,3 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2765 пунктов. читать дальше
Рубль в четверг немного подешевел в паре с юанем перед пятничным заседанием Банка России по ключевой ставке
Москва. 12 февраля. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль немного подешевел перед пятничным заседанием Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,173 руб., что на 2,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
