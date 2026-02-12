Акции Мосбиржи могут вырасти до 200 руб. в течение двух месяцев - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "Московской биржи" могут вырасти до 200 руб. в течение двух месяцев, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина.

5 марта Мосбиржа опубликует отчетность по МСФО за 2025 год. По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", чистая прибыль составит 60 млрд руб. Основной вклад принесут комиссионные доходы - они могут вырасти на 21% г/г по итогам 2025 года. Одновременно ожидается объявление годового дивиденда, который может составить 75% чистой прибыли за период, что соответствует 19,9 руб. на акцию, дивдоходность - 11%.

"Котировки акций в ближайшие недели будут отыгрывать предстоящую выплату дивидендов, акции Мосбиржи могут вырасти до 200 руб. в течение двух месяцев", - прогнозирует Селютин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.