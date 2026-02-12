Картину роста акций Amazon ухудшат рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру - "БКС МИ"

Картину роста акций Amazon.com Inc. ухудшат рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру, считают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"У нас по-прежнему "нейтральный" взгляд на Amazon: компания сохраняет лидерство на рынке облачной инфраструктуры, этот сегмент является главным драйвером долгосрочного роста бизнеса, - пишут эксперты в аналитическом материале. - Вместе с тем в 2026 году Amazon планирует рекордные инвестиции в инфраструктуру ИИ - порядка $200 млрд, что превышает вложения других техгигантов. На этом фоне компания ожидает переход свободного денежного потока в отрицательную зону. Столь масштабные капитальные расходы усиливают неопределенность не только для Amazon, но и для всех ключевых игроков сектора".

Amazon - одна из крупнейших по капитализации компаний мира, специализирующаяся на электронной торговле и облачных вычислениях.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.