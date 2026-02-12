"Т-Инвестиции" подтверждают торговую идею "Лонг в акциях "РусАла", открытую 13 января 2026 года, говорится в комментарии ведущего аналитика брокера Ахмеда Валиева.

"Прибыль от идеи за месяц составила 4%. Ранее мы прогнозировали 10% за три месяца, поэтому за оставшиеся два месяца ожидаем еще около 6% доходности", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.