"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций ГМК "Норильский никель", сообщается в материале аналитиков.

Власти Индонезии снизят квоту для PT Weda Bay Nickel, крупнейшего в мире проекта по добыче никеля, на текущий год до 12 млн тонн руды против 42 млн тонн в 2025 году.

Данное мероприятие проводится властями страны для поддержания уровня цен на металл, отмечают эксперты. Индонезия - крупнейший производитель никеля в мире с долей около 60%. При этом страна нарастила долю в мировом производстве с 30 до 60% за пять лет.

"Считаем новость умеренно позитивной. Сокращение предложения главным производителем может поддержать цены и придать им дополнительный импульс к росту, что будет позитивным фактором для "Норникеля". На долю никеля приходится около 19% выручки компании, - пишут эксперты в обзоре. - На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется на уровне 8,8х против исторических 7,7х. С учетом наших прогнозов на горизонте года целевой Р/Е на 2026 год будет находиться на уровне 7,5х, что также будет соответствовать "нейтральному" взгляду".

Основными катализаторами для компании, указывают аналитики "БКС МИ", будут сохранение высоких цен на корзину металлов, а также дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, так как у эмитента достаточно высокая долговая нагрузка (Чистый долг/EBITDA 1,9х на 1П25).

