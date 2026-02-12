Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Норникеля

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре аналитиков.

Эмитент опубликовал отчетность по итогам 2025 года по МСФО.

Ожидания по более сильному 2П25 материализовались почти в полной мере по выручке и EBITDA, судя по консенсусу, отмечают эксперты.

Рост выручки составил 10%, а EBITDA выросла на 9%.

Компания продемонстрировала снижение долговой нагрузки до 1,6х по соотношению чистого долга и EBITDA.

Доходность по скорректированному потоку оставалась под давлением значительных финансовых расходов, но по итогам полугодия превзошла ожидания рынка, достигнув 4%, указывают в банке.

"Динамика корзины металлов продолжает оказывать поддержку акциям "Норникеля". В частности, материализуются ожидания по росту цен на никель на фоне предполагаемых ограничений лицензий на добычу в Индонезии. Подтверждаем рекомендацию "выше рынка", - пишут эксперты в материале.

