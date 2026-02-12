"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Норникеля

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 200 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Норникель" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год:

- Выручка составила $13,8 млрд. Она увеличилась на 10% год к году, что стало следствием положительной динамики цен на металлы.

- EBITDA - $5,7 млрд (+9%), а рентабельность по EBITDA осталась на уровне 41%.

- Чистая прибыль - $2,5 млрд, по сравнению с 2024 годом она выросла на 36%.

- Чистый долг вырос на 6% и достиг $9,1 млрд, что в первую очередь связано с укреплением рубля (переоценка рублевой части долга).

- Свободный денежный поток - $3,5 млрд.

"Результаты в целом оцениваем позитивно ввиду значительно более высокого свободного денежного потока и сохраняем рекомендацию "покупать" с таргетом 200 рублей, - пишет эксперт Ахмед Алиев. - Ситуация с дивидендами пока остается неясной, однако консервативно закладываем, что компания может пропустить выплаты по итогам прошлого года, в то время как за этот год вероятность возобновления дивидендов возрастает".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.