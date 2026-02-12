"Финам" подтверждает рейтинг акций Cummins на уровне "держать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Cummins Inc. на уровне "держать" по итогам отчетности за 4К и весь 2025 год с целевой ценой $507,64, что предполагает потенциал снижения на 13,7% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании.

"С минимумов 2025 года акции выросли на 120% за счет сильных результатов и позитивных ожиданий в сегментах, связанных с оборудованием для дата-центров, при этом в котировках, скорее всего, уже отражено прогнозное увеличение прибыли на 2026 год. В традиционных направлениях, особенно в сегменте грузовых автомобилей, рыночная ситуация остается сложной", - пишет аналитик Кристина Гудым.

Cummins - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей и систем выработки электроэнергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.