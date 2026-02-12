.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 9 февраля на уровне 6,37%
Инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем...
 
Путин поручил подготовить предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с количеством детей в семье
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ и "ДОМ.РФ" до 1 июня представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей с детьми. Поручение сформировано по итогам заседания совета по...
 
Решетников: восстановление экономики РФ ожидается в конце года или в 2027 году
Экономика РФ в 1-м полугодии 2026 года продолжит замедляться, восстановление ожидается в лучшем случае в конце 2026 года, скорее всего в 2027 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая сегодня в Госдуме на комитете по...
 
12 февраля 2026 года 12:52

ПСБ сохраняет прогноз по ключевой ставке на уровне 12% к концу 2026г, видит риск его повышения

ПСБ сохраняет прогноз по ключевой ставке ЦБ на уровне 12% к концу 2026 года, видит риск его повышения, говорится в комментарии аналитика банка Дениса Попова.

"Считаем, что на заседании в пятницу ЦБ предметно будет рассматривать и сценарий паузы, и вариант снижения ставки, - отмечает эксперт. - Регулятор выберет снижение из-за рисков для экономики. По итогам заседания ЦБ, скорее всего, оставит нейтральный ненаправленный сигнал ("мягкий" не позволяют дать высокие инфляционные ожидания, "жесткий" - тормозящая экономика). Также может быть повышен прогноз средней ключевой ставки на 2026 год (до 13,5-15% с 13-15%), для ограничения оптимизма рыночных ожиданий. Наш прогноз ключевой ставки на конец 2026 года сохраняем на уровне 12%, видим риск его повышения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


12 февраля 2026 года 16:50
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций ГМК "Норильский никель", сообщается в материале аналитиков. Власти Индонезии снизят квоту для PT Weda Bay Nickel, крупнейшего в мире проекта по добыче никеля, на текущий год до 12 млн тонн руды против 42 млн...    читать дальше
12 февраля 2026 года 16:24
ПСБ повысил прогнозную цену акций Норникеля до 195 руб
Банк ПСБ повысил прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" до 195 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале эксперта Евгения Локтюхова. "Благодаря мощному второму полугодию финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались чуть лучше наших...    читать дальше
12 февраля 2026 года 16:02
Акции НОВАТЭКа справедливо оценены рынком - "ВТБ Моя Аналитика"
Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Результаты эмитента за 2П25 неожиданно позитивные. Ожидаем дивидендные выплаты за второе полугодие в размере 46-47 рублей на акцию, дивдоходность - 4%, - пишут эксперты в...    читать дальше
12 февраля 2026 года 15:42
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Норникеля
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре аналитиков. Эмитент опубликовал отчетность по итогам 2025 года по МСФО. Ожидания по более сильному 2П25 материализовались почти в полной мере по выручке и EBITDA, судя по консенсусу, отмечают...    читать дальше
12 февраля 2026 года 15:22
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за январь 2026 года по РСБУ, констатирует эксперт. "Мы сохраняем...    читать дальше
12 февраля 2026 года 15:02
Банк России может понизить ставку на 0,25-0,5 п.п. в пятницу - "КИТ Финанс Брокер"
Банк России может понизить ключевую ставку на 0,25-0,5 п.п., до 15,75-15,5% в пятницу, 13 февраля, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Наш базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 0,25-0,5 п.п., до диапазона 15,75-15,5%. Основанием для этого является динамика инфляции,...    читать дальше
12 февраля 2026 года 14:41
"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global с "покупать" до "держать" по итогам отчетности за 4К и весь 2025 год с целевой ценой $62,41, что соответствует потенциалу снижения на 5,9%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "С минимумов 2025 года котировки выросли на 31%, превзойдя нашу целевую...    читать дальше
12 февраля 2026 года 14:25
Дивиденды Норникеля за 2025г могут составить до 7,5 руб. на акцию - "Велес Капитал"
Дивиденды ГМК "Норильский никель" за 2025г могут составить до 7,5 руб. на акцию, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Василий Данилов. "Норникель" представил сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год. Несмотря на снижение производства большинства ключевых металлов,...    читать дальше
12 февраля 2026 года 13:54
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Норникеля
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 200 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Норникель" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка составила $13,8 млрд. Она увеличилась на 10% год к году, что...    читать дальше
12 февраля 2026 года 13:19
"Финам" подтверждает рейтинг акций Cummins на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Cummins Inc. на уровне "держать" по итогам отчетности за 4К и весь 2025 год с целевой ценой $507,64, что предполагает потенциал снижения на 13,7% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании. "С минимумов 2025 года акции выросли на 120% за счет...    читать дальше
12 февраля 2026 года 12:23
Совкомбанк сохраняет рейтинг "держать" для акций НОВАТЭКа
Совкомбанк сохраняет рейтинг "держать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре аналитика Егора Объедкова. Эксперт констатирует, что за исключением существенных разовых неденежных расходов результаты эмитента за 2025 год в рамках ожиданий и даже в некотором смысле лучше ожиданий. Чистый долг...    читать дальше
12 февраля 2026 года 12:02
Прогнозная цена акций Норникеля сохраняется на уровне 200 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций ГМК "Норильский никель" сохраняется на уровне 200 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал финансовую отчетность за 2025 год. Итого за второе полугодие, констатируют эксперты: - Выручка...    читать дальше
12 февраля 2026 года 11:43
Акции НОВАТЭКа привлекательны для долгосрочных инвестиций - ПСБ
Акции "НОВАТЭКа" являются привлекательными для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 1436 рублей за штуку, говорится в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом на уровне ожиданий и связаны с внешними...    читать дальше
12 февраля 2026 года 11:21
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций "Полюса" до 2360,30 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Полюс" до 2360,30 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 11% с текущих уровней и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков. Финансовые результаты компании за IП2025 превзошли...    читать дальше
12 февраля 2026 года 11:01
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Intel
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Intel Corp. с целевой ценой $42,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Несмотря на улучшение финансовых показателей Intel в 2025 году на фоне ранее проведенной...    читать дальше
