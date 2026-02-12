Рубль утром незначительно дешевеет в паре с юанем на фоне небольших изменений на рынке нефти

Москва. 12 февраля. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль немного дешевеет на фоне небольших изменений на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1595 руб. (+0,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,86 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Большинство аналитиков ждет сохранения ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на уровне 16%. Ряд экспертов допускает ее снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15,5%. При этом некоторые экономисты отмечают, что не столько важно само решение по ставке в феврале, сколько изменение ее прогнозной траектории на среднесрочную перспективу.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативную справку по результатам мониторинга предприятий. Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились, приблизившись к среднему уровню 2025 года. В январе на фоне повышения НДС они выросли, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года.

Данные по инфляционным ожиданиям населения за февраль Банк России опубликует уже после совета по ставке - 19 февраля. В январе они остались на декабрьском уровне в 13,7%.

Инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 9 февраля составил 0,20%, с начала года - 2,24% (в 2025 году с начала года к 9 февраля цены выросли на 1,50%).

Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год на декабрьском заседании был сохранен на уровне 4-5%.

Зампред Банка России Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. "Возвращаясь к 2019 году, да, как бы январь 2026 года выше, чем январь 19-го с точки зрения прироста месячных цен. Но ноябрь-декабрь 2025-го - были на самом деле очень низкие темпы роста цен, на что все обратили внимание. Если посмотреть суммарно ноябрь, декабрь, январь, то на самом деле все развивается в целом довольно близко к тому октябрьскому прогнозу, который мы имели с точки зрения тех годовых темпов роста, на которые сейчас инфляция выходит, порядка 6,4% (на 26 января - ИФ). Поэтому надо смотреть более широкий контекст. Одна из причин, почему это так, это волатильные компоненты", - сказал он.

По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте. "Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Рубль может попытаться перейти к восстановлению по отношению к юаню в конце текущей недели, курс валютной пары к закрытию пятницы может вернуться в район 11,1 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Несмотря на сохранение дефицита валютной ликвидности у некоторых участников торгов, что отражается в ставках биржевых юаневых свопов, в среду пара юань/рубль продолжила консолидироваться под отметкой 11,2 руб., констатирует эксперт.

Сдерживают рост котировок китайской валюты ожидания пятничного заседания ЦБ РФ, где возможно сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых, указывает он.

Также, отмечает Зварич, регулятор может скорректировать среднесрочные прогнозы по основным макроэкономическим показателям, что приведет к пересмотру инвесторами ожиданий по динамике ключевой ставки до конца 2026 года.

"В конце недели, на наш взгляд, рубль попытается перейти к восстановлению. Этому может способствовать нормализация ситуации с валютной ликвидностью, осторожный подход ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, а также ожидания роста предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне сохранения сезонно слабого спроса со стороны импортеров, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - Под действием данных факторов юань к закрытию пятницы может вернуться в район 11,1 руб., а к концу февраля ждем смещения китайской валюты в район 11 руб.".

Цены на нефть эталонных марок немного растут утром в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск повышается на 0,22%, до $69,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,28%, до $64,8 за баррель.

Оба сорта торгуются вблизи максимумов почти за пять месяцев на фоне сохранения напряженности в отношениях США и Ирана. Трейдеров продолжают беспокоить перспектива военных действий и риски для поставок, хотя американский президент Дональд Трамп дал понять, что хочет заключить соглашение с Тегераном.

Подъем нефтяных котировок ограничивают опубликованные накануне официальные данные о резервах в США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей и обновили максимум с конца июня минувшего года. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,07 млн баррелей.