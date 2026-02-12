.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 9 февраля на уровне 6,37%
Инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем...
 
Путин поручил подготовить предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с количеством детей в семье
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ и "ДОМ.РФ" до 1 июня представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей с детьми. Поручение сформировано по итогам заседания совета по...
 
Решетников: восстановление экономики РФ ожидается в конце года или в 2027 году
Экономика РФ в 1-м полугодии 2026 года продолжит замедляться, восстановление ожидается в лучшем случае в конце 2026 года, скорее всего в 2027 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая сегодня в Госдуме на комитете по...
 
12 февраля 2026 года 10:41

Рубль утром незначительно дешевеет в паре с юанем на фоне небольших изменений на рынке нефти

Москва. 12 февраля. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль немного дешевеет на фоне небольших изменений на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1595 руб. (+0,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,86 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Большинство аналитиков ждет сохранения ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на уровне 16%. Ряд экспертов допускает ее снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15,5%. При этом некоторые экономисты отмечают, что не столько важно само решение по ставке в феврале, сколько изменение ее прогнозной траектории на среднесрочную перспективу.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативную справку по результатам мониторинга предприятий. Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились, приблизившись к среднему уровню 2025 года. В январе на фоне повышения НДС они выросли, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года.

Данные по инфляционным ожиданиям населения за февраль Банк России опубликует уже после совета по ставке - 19 февраля. В январе они остались на декабрьском уровне в 13,7%.

Инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 9 февраля составил 0,20%, с начала года - 2,24% (в 2025 году с начала года к 9 февраля цены выросли на 1,50%).

Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год на декабрьском заседании был сохранен на уровне 4-5%.

Зампред Банка России Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. "Возвращаясь к 2019 году, да, как бы январь 2026 года выше, чем январь 19-го с точки зрения прироста месячных цен. Но ноябрь-декабрь 2025-го - были на самом деле очень низкие темпы роста цен, на что все обратили внимание. Если посмотреть суммарно ноябрь, декабрь, январь, то на самом деле все развивается в целом довольно близко к тому октябрьскому прогнозу, который мы имели с точки зрения тех годовых темпов роста, на которые сейчас инфляция выходит, порядка 6,4% (на 26 января - ИФ). Поэтому надо смотреть более широкий контекст. Одна из причин, почему это так, это волатильные компоненты", - сказал он.

По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте. "Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Рубль может попытаться перейти к восстановлению по отношению к юаню в конце текущей недели, курс валютной пары к закрытию пятницы может вернуться в район 11,1 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Несмотря на сохранение дефицита валютной ликвидности у некоторых участников торгов, что отражается в ставках биржевых юаневых свопов, в среду пара юань/рубль продолжила консолидироваться под отметкой 11,2 руб., констатирует эксперт.

Сдерживают рост котировок китайской валюты ожидания пятничного заседания ЦБ РФ, где возможно сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых, указывает он.

Также, отмечает Зварич, регулятор может скорректировать среднесрочные прогнозы по основным макроэкономическим показателям, что приведет к пересмотру инвесторами ожиданий по динамике ключевой ставки до конца 2026 года.

"В конце недели, на наш взгляд, рубль попытается перейти к восстановлению. Этому может способствовать нормализация ситуации с валютной ликвидностью, осторожный подход ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, а также ожидания роста предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне сохранения сезонно слабого спроса со стороны импортеров, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - Под действием данных факторов юань к закрытию пятницы может вернуться в район 11,1 руб., а к концу февраля ждем смещения китайской валюты в район 11 руб.".

Цены на нефть эталонных марок немного растут утром в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск повышается на 0,22%, до $69,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,28%, до $64,8 за баррель.

Оба сорта торгуются вблизи максимумов почти за пять месяцев на фоне сохранения напряженности в отношениях США и Ирана. Трейдеров продолжают беспокоить перспектива военных действий и риски для поставок, хотя американский президент Дональд Трамп дал понять, что хочет заключить соглашение с Тегераном.

Подъем нефтяных котировок ограничивают опубликованные накануне официальные данные о резервах в США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей и обновили максимум с конца июня минувшего года. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,07 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


12 февраля 2026 года 16:50
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций ГМК "Норильский никель", сообщается в материале аналитиков. Власти Индонезии снизят квоту для PT Weda Bay Nickel, крупнейшего в мире проекта по добыче никеля, на текущий год до 12 млн тонн руды против 42 млн...    читать дальше
12 февраля 2026 года 16:24
ПСБ повысил прогнозную цену акций Норникеля до 195 руб
Банк ПСБ повысил прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" до 195 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале эксперта Евгения Локтюхова. "Благодаря мощному второму полугодию финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались чуть лучше наших...    читать дальше
12 февраля 2026 года 16:02
Акции НОВАТЭКа справедливо оценены рынком - "ВТБ Моя Аналитика"
Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Результаты эмитента за 2П25 неожиданно позитивные. Ожидаем дивидендные выплаты за второе полугодие в размере 46-47 рублей на акцию, дивдоходность - 4%, - пишут эксперты в...    читать дальше
12 февраля 2026 года 15:42
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Норникеля
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре аналитиков. Эмитент опубликовал отчетность по итогам 2025 года по МСФО. Ожидания по более сильному 2П25 материализовались почти в полной мере по выручке и EBITDA, судя по консенсусу, отмечают...    читать дальше
12 февраля 2026 года 15:22
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за январь 2026 года по РСБУ, констатирует эксперт. "Мы сохраняем...    читать дальше
12 февраля 2026 года 15:02
Банк России может понизить ставку на 0,25-0,5 п.п. в пятницу - "КИТ Финанс Брокер"
Банк России может понизить ключевую ставку на 0,25-0,5 п.п., до 15,75-15,5% в пятницу, 13 февраля, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Наш базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 0,25-0,5 п.п., до диапазона 15,75-15,5%. Основанием для этого является динамика инфляции,...    читать дальше
12 февраля 2026 года 14:41
"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global с "покупать" до "держать" по итогам отчетности за 4К и весь 2025 год с целевой ценой $62,41, что соответствует потенциалу снижения на 5,9%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "С минимумов 2025 года котировки выросли на 31%, превзойдя нашу целевую...    читать дальше
12 февраля 2026 года 14:25
Дивиденды Норникеля за 2025г могут составить до 7,5 руб. на акцию - "Велес Капитал"
Дивиденды ГМК "Норильский никель" за 2025г могут составить до 7,5 руб. на акцию, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Василий Данилов. "Норникель" представил сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год. Несмотря на снижение производства большинства ключевых металлов,...    читать дальше
12 февраля 2026 года 13:54
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Норникеля
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 200 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Норникель" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка составила $13,8 млрд. Она увеличилась на 10% год к году, что...    читать дальше
12 февраля 2026 года 13:19
"Финам" подтверждает рейтинг акций Cummins на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Cummins Inc. на уровне "держать" по итогам отчетности за 4К и весь 2025 год с целевой ценой $507,64, что предполагает потенциал снижения на 13,7% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании. "С минимумов 2025 года акции выросли на 120% за счет...    читать дальше
12 февраля 2026 года 12:52
ПСБ сохраняет прогноз по ключевой ставке на уровне 12% к концу 2026г, видит риск его повышения
ПСБ сохраняет прогноз по ключевой ставке ЦБ на уровне 12% к концу 2026 года, видит риск его повышения, говорится в комментарии аналитика банка Дениса Попова. "Считаем, что на заседании в пятницу ЦБ предметно будет рассматривать и сценарий паузы, и вариант снижения ставки, - отмечает эксперт. -...    читать дальше
12 февраля 2026 года 12:23
Совкомбанк сохраняет рейтинг "держать" для акций НОВАТЭКа
Совкомбанк сохраняет рейтинг "держать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре аналитика Егора Объедкова. Эксперт констатирует, что за исключением существенных разовых неденежных расходов результаты эмитента за 2025 год в рамках ожиданий и даже в некотором смысле лучше ожиданий. Чистый долг...    читать дальше
12 февраля 2026 года 12:02
Прогнозная цена акций Норникеля сохраняется на уровне 200 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций ГМК "Норильский никель" сохраняется на уровне 200 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал финансовую отчетность за 2025 год. Итого за второе полугодие, констатируют эксперты: - Выручка...    читать дальше
12 февраля 2026 года 11:43
Акции НОВАТЭКа привлекательны для долгосрочных инвестиций - ПСБ
Акции "НОВАТЭКа" являются привлекательными для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 1436 рублей за штуку, говорится в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом на уровне ожиданий и связаны с внешними...    читать дальше
12 февраля 2026 года 11:21
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций "Полюса" до 2360,30 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Полюс" до 2360,30 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 11% с текущих уровней и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков. Финансовые результаты компании за IП2025 превзошли...    читать дальше
