Индекс RGBI, вероятно, продолжит рост в четверг - ПСБ

Индекс RGBI, вероятно, продолжит подъем на торгах в четверг, долгосрочная привлекательность рублевых госбумаг сохраняется, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Новая порция статистики несколько взбодрила инвесторов в ОФЗ, индекс RGBI приостановил снижение и, вероятно, в четверг продолжит восстановление, - отмечает эксперт в обзоре. - Триггером стали февральские ценовые ожидания предприятий РФ, которые продемонстрировали снижение до среднего уровня 2025 года".

Аукционы ОФЗ на этом фоне показали лучшие результаты с начала 2026 года - Минфин привлек 165 млрд руб. при спросе более 300 млрд руб., констатирует Грицкевич.

Рост позитива на долговом рынке в четверг поддержит статистика по недельной инфляции, которая возобновила снижение (до 0,13% после 0,20% неделей ранее); годовая инфляция на 9 февраля замедлилась незначительно - до 6,36% с 6,46% неделей ранее, отмечает аналитик ПСБ.

"Несмотря на рыночный консенсус сохранения ключевой ставки 13 февраля на текущем уровне, считаем, что пространство для ее снижения у ЦБ все-таки есть. Реализация данного сценария позволит индексу RGBI достаточно быстро вернутся к 117 пунктам, - пишет Грицкевич в материале. - При этом сохранение ставки, на наш взгляд, уже в цене ОФЗ. Долгосрочно привлекательность ОФЗ в любом случае сохраняется - снижение ставки к концу 2026 года (12% по нашему прогнозу и 13,5% по рыночным ожиданиям) предполагает рост индекса RGBI полной доходности не ниже прошлого года (23%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.