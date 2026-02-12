"Алор Брокер" рекомендует "держать" акции Норникеля

"Алор Брокер" рекомендует "держать" акции ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Игоря Соколова.

Эмитент хорошо отчитался за 2025 год по МСФО, указывает эксперт.

Несмотря на снижение производства в количественном выражении, из-за роста мировых цен выручка эмитента выросла на 10%, а свободный денежный поток - на 88%.

"Есть надежда на возвращение "Норникеля" к выплате дивидендов. Бумагу рекомендуем "держать", - пишет Соколов.

