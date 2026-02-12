Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании участниками рынка пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за неделю с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января, сообщил в среду Росстат. Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Зампред Банка России Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что изменение ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте. "Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Большинство аналитиков ждет сохранения ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на уровне 16% годовых. Ряд экспертов допускает ее снижение на 50 базисных пунктов - до 15,5% годовых. При этом некоторые экономисты отмечают, что не столько важно само решение по ставке в феврале, сколько изменение ее прогнозной траектории на среднесрочную перспективу.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Рынок не смог удержать рост, вызванный более сильными, чем ожидалось, данными по рынку труда США за январь. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 130 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 70 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце составила 4,3%, тогда как эксперты ожидали ее сохранения на декабрьском уровне в 4,4%.

Первоначальная реакция трейдеров на опубликованный отчет была позитивной, они восприняли его как хороший сигнал для экономики. Однако постепенно оптимизм сошел на нет, поскольку данные укрепили инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет спешить со снижением базовой ставки. Отчет по рынку труда показал, что "экономика не испытывает острой необходимости в снижении ставки", отметила аналитик New York Life Investments Джулия Херманн.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг повышаются, исключением выступает только рынок акций Гонконга. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:42 МСК увеличилось на 0,25%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК прибавил 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 1%. Южнокорейский Kospi к 8:38 МСК вырос на 2,8% и обновил исторический максимум. Подъем индекса продолжается четвертую сессию подряд. Австралийский S&P/ASX 200 к концу торгов увеличился на 0,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться утром в четверг после умеренного роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск повышается на 0,16%, до $69,51 за баррель. В среду контракт вырос в цене на 0,87%, до $69,4 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,17%, до $64,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,05%, до $64,63 за баррель. Оба сорта торгуются вблизи максимумов почти за пять месяцев на фоне сохранения напряженности в отношениях США и Ирана.

Нефтяных трейдеров продолжают беспокоить перспектива военных действий и риски для поставок, хотя американский президент Дональд Трамп дал понять, что хочет заключить соглашение с Тегераном. Он провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где настоял на продолжении переговоров. По словам американского лидера, если договориться с Тегераном не удастся, "останется лишь увидеть, к какому результату это приведет".

Подъем нефтяных котировок ограничивают опубликованные накануне официальные данные о резервах в США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей и обновили максимум с конца июня минувшего года. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,07 млн баррелей.

Инвесторы также оценивают обнародованный в среду прогноз ОПЕК. Организация по-прежнему считает, что мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,52 млн б/с. Прогноз на следующий год также подтвержден. В четверг ежемесячный отчет по рынку нефти опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 29,569 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,488 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 февраля вырос всего на 0,04% и составил 119,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1228,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+1,11%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,75%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,63%), "Новотранс-001Р-03" (-0,3%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) зафиксировало объем размещения облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения два года и 10 месяцев (1041 день) на уровне 6,6 млрд рублей, увеличив его по сравнению с первоначально запланированными "не менее 3 млрд рублей" более чем вдвое. Ставка ежемесячных купонов была установлена в размере 19,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 21,34% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Дата техразмещения - 13 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

МКАО "Воксис" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,94% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 февраля. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Аренза-про" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-07 предварительным объемом 300 млн рублей на уровне 19% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 20,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 30% - в дату окончания 36-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 1,9 года. Сбор заявок на выпуск прошел 11 февраля. Дата техразмещения - 16 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) выкупило по оферте 24 млн 489,883 тыс. облигаций серии БО-004P-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 30 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 81,63% займа. Пятилетний выпуск на 30 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года по ставке квартального купона 9,2% годовых. Перед исполненной офертой компания установила ставку последующего, 13-го, купона в размере 17,25% годовых.

ООО "СФО Оптимум финанс" 27 февраля проведет общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) и рассмотрит вопрос о внесении изменений в решение о выпуске облигаций серии 2. Компания разместила выпуск 6-летних бондов серии 2 объемом 667 млрд рублей в декабре 2024 года по ставке 18,5% годовых.

ООО "Ландскейп констракшн хаб" ("ЛКХ") допустило технический дефолт при выплате 13-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 1,274 млн рублей. Причиной невыплаты стало отсутствие у компании денежных средств на дату исполнения обязательства, вызванное несвоевременным поступлением денежных средств от клиентов. Трехлетний выпуск облигаций на 50 млн рублей был размещен в январе 2025 года по ставке ежемесячного купона 31% годовых до погашения. В обращении также находится выпуск биржевых облигаций эмитента серии БО-02 на 50 млн рублей, купоны по нему также выплачиваются ежемесячно.