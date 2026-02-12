Рубль может попытаться перейти к укреплению в конце недели - ПСБ

Рубль может попытаться перейти к восстановлению по отношению к юаню в конце текущей недели, курс валютной пары к закрытию пятницы может вернуться в район 11,1 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Несмотря на сохранение дефицита валютной ликвидности у некоторых участников торгов, что отражается в ставках биржевых юаневых свопов, в среду пара юань/рубль продолжила консолидироваться под отметкой 11,2 рубля, констатирует эксперт.

Сдерживает рост котировок китайской валюты ожидание пятничного заседания ЦБ РФ, где возможно сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых, указывает он.

Также, отмечает Зварич, регулятор может скорректировать среднесрочные прогнозы по основным макроэкономическим показателям, что приведет к пересмотру инвесторами ожиданий по динамике ключевой ставки до конца 2026 года.

"В конце недели, на наш взгляд, рубль попытается перейти к восстановлению. Этому может способствовать нормализация ситуации с валютной ликвидностью, осторожный подход ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, а также ожидание роста предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне сохранения сезонно слабого спроса со стороны импортеров, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - Под действием данных факторов юань к закрытию пятницы может вернуться в район 11,1 рубля, а к концу февраля ждем смещения китайской валюты в район 11 рублей".

