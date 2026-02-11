Рубль в среду сумел немного повыситься в паре с юанем после небольшого снижения значительную часть торгов

Москва. 11 февраля. Китайский юань растерял весь дневной прирост и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль немного подорожал на фоне заметно укрепившейся нефти и в условиях нейтрального новостного потока. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,15 руб., что на 0,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара с 12 февраля на 25,57 копейки, до 77,4648 руб./$1, и увеличил курс евро на 53,21 копейки, до 92,475 руб./EUR1.

"Рубль провел сегодняшние торги практически без движения, на протяжении почти всей сессии слабо колебался в узком торговом диапазоне. Участники рынка находятся в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке, к тому же они постепенно сокращают активность перед длительными каникулами в Китае, где на следующей неделе начнется празднование Нового года по лунному календарю", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились после роста в январе 2026 года на фоне повышения НДС, приблизившись к среднему уровню 2025 года, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

В январе ценовые ожидания предприятий увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года, сообщалось ранее. "Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП)", - подчеркивал тогда ЦБ.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по ДКП.

ЦБ РФ между сохранением ставки и снижением до 15,5%, скорее всего, выберет второй вариант на заседании 13 февраля, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Они приводят ряд факторов в пользу этого прогноза. Во-первых, инфляция в начале года ускорилась, но была в рамках ожиданий ЦБ. Во-вторых, денежно-кредитные условия стали жестче. "Теперь ЦБ требует от банков резервировать больше капитала при наращивании долга закредитованными компаниями, - подчеркивают эксперты. - Это повысит стоимость заимствований для таких заемщиков и будет сдерживать совокупный рост кредитования. Снижение ключевой ставки на 50 процентных пунктов может сгладить влияние этого решения на банковскую систему". В-третьих, есть признаки снижения напряженности на рынке труда. В-четвертых, - это умеренный рост расходов бюджета, денежной массы и крепкий рубль.

Однако аналитики отмечают, что ЦБ может снизить ставку, сопроводив это осторожной риторикой и повышением прогноза по ключевой ставке на 2027 год.

Подъем цен на нефть продолжается вечером в среду, несмотря на неожиданно сильный рост запасов в США. Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего", - заявил Трамп в интервью Fox Business. "Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия", - добавил он.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 1,41%, до $69,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,53%, до $64,93 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны при прогнозном повышении на 800 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,07 млн баррелей после снижения на 743 тыс. баррелей неделей ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 11 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 9 базисных пунктов - до 15,17% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц уменьшилась на 2 базисных пункта, до 15,74% годовых, версии на 3 и 6 месяцев отступили на 1 базисный пункт, до 16,25% и 17,16% годовых соответственно.

