Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 9 февраля на уровне 6,37%
Инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем...
 
Путин поручил подготовить предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с количеством детей в семье
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ и "ДОМ.РФ" до 1 июня представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей с детьми. Поручение сформировано по итогам заседания совета по...
 
Решетников: восстановление экономики РФ ожидается в конце года или в 2027 году
Экономика РФ в 1-м полугодии 2026 года продолжит замедляться, восстановление ожидается в лучшем случае в конце 2026 года, скорее всего в 2027 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая сегодня в Госдуме на комитете по...
 
11 февраля 2026 года 19:20

Рубль в среду сумел немного повыситься в паре с юанем после небольшого снижения значительную часть торгов

Москва. 11 февраля. Китайский юань растерял весь дневной прирост и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль немного подорожал на фоне заметно укрепившейся нефти и в условиях нейтрального новостного потока. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,15 руб., что на 0,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара с 12 февраля на 25,57 копейки, до 77,4648 руб./$1, и увеличил курс евро на 53,21 копейки, до 92,475 руб./EUR1.

"Рубль провел сегодняшние торги практически без движения, на протяжении почти всей сессии слабо колебался в узком торговом диапазоне. Участники рынка находятся в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке, к тому же они постепенно сокращают активность перед длительными каникулами в Китае, где на следующей неделе начнется празднование Нового года по лунному календарю", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились после роста в январе 2026 года на фоне повышения НДС, приблизившись к среднему уровню 2025 года, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

В январе ценовые ожидания предприятий увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года, сообщалось ранее. "Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП)", - подчеркивал тогда ЦБ.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по ДКП.

ЦБ РФ между сохранением ставки и снижением до 15,5%, скорее всего, выберет второй вариант на заседании 13 февраля, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Они приводят ряд факторов в пользу этого прогноза. Во-первых, инфляция в начале года ускорилась, но была в рамках ожиданий ЦБ. Во-вторых, денежно-кредитные условия стали жестче. "Теперь ЦБ требует от банков резервировать больше капитала при наращивании долга закредитованными компаниями, - подчеркивают эксперты. - Это повысит стоимость заимствований для таких заемщиков и будет сдерживать совокупный рост кредитования. Снижение ключевой ставки на 50 процентных пунктов может сгладить влияние этого решения на банковскую систему". В-третьих, есть признаки снижения напряженности на рынке труда. В-четвертых, - это умеренный рост расходов бюджета, денежной массы и крепкий рубль.

Однако аналитики отмечают, что ЦБ может снизить ставку, сопроводив это осторожной риторикой и повышением прогноза по ключевой ставке на 2027 год.

Подъем цен на нефть продолжается вечером в среду, несмотря на неожиданно сильный рост запасов в США. Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего", - заявил Трамп в интервью Fox Business. "Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия", - добавил он.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 1,41%, до $69,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,53%, до $64,93 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны при прогнозном повышении на 800 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,07 млн баррелей после снижения на 743 тыс. баррелей неделей ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 11 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 9 базисных пунктов - до 15,17% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц уменьшилась на 2 базисных пункта, до 15,74% годовых, версии на 3 и 6 месяцев отступили на 1 базисный пункт, до 16,25% и 17,16% годовых соответственно.

эб аш


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 февраля 2026 года 16:50
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций ГМК "Норильский никель", сообщается в материале аналитиков. Власти Индонезии снизят квоту для PT Weda Bay Nickel, крупнейшего в мире проекта по добыче никеля, на текущий год до 12 млн тонн руды против 42 млн...    читать дальше
12 февраля 2026 года 16:24
ПСБ повысил прогнозную цену акций Норникеля до 195 руб
Банк ПСБ повысил прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" до 195 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале эксперта Евгения Локтюхова. "Благодаря мощному второму полугодию финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались чуть лучше наших...    читать дальше
12 февраля 2026 года 16:02
Акции НОВАТЭКа справедливо оценены рынком - "ВТБ Моя Аналитика"
Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Результаты эмитента за 2П25 неожиданно позитивные. Ожидаем дивидендные выплаты за второе полугодие в размере 46-47 рублей на акцию, дивдоходность - 4%, - пишут эксперты в...    читать дальше
12 февраля 2026 года 15:42
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Норникеля
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре аналитиков. Эмитент опубликовал отчетность по итогам 2025 года по МСФО. Ожидания по более сильному 2П25 материализовались почти в полной мере по выручке и EBITDA, судя по консенсусу, отмечают...    читать дальше
12 февраля 2026 года 15:22
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за январь 2026 года по РСБУ, констатирует эксперт. "Мы сохраняем...    читать дальше
12 февраля 2026 года 15:02
Банк России может понизить ставку на 0,25-0,5 п.п. в пятницу - "КИТ Финанс Брокер"
Банк России может понизить ключевую ставку на 0,25-0,5 п.п., до 15,75-15,5% в пятницу, 13 февраля, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Наш базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 0,25-0,5 п.п., до диапазона 15,75-15,5%. Основанием для этого является динамика инфляции,...    читать дальше
12 февраля 2026 года 14:41
"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global с "покупать" до "держать" по итогам отчетности за 4К и весь 2025 год с целевой ценой $62,41, что соответствует потенциалу снижения на 5,9%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "С минимумов 2025 года котировки выросли на 31%, превзойдя нашу целевую...    читать дальше
12 февраля 2026 года 14:25
Дивиденды Норникеля за 2025г могут составить до 7,5 руб. на акцию - "Велес Капитал"
Дивиденды ГМК "Норильский никель" за 2025г могут составить до 7,5 руб. на акцию, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Василий Данилов. "Норникель" представил сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год. Несмотря на снижение производства большинства ключевых металлов,...    читать дальше
12 февраля 2026 года 13:54
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Норникеля
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 200 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Норникель" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка составила $13,8 млрд. Она увеличилась на 10% год к году, что...    читать дальше
12 февраля 2026 года 13:19
"Финам" подтверждает рейтинг акций Cummins на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Cummins Inc. на уровне "держать" по итогам отчетности за 4К и весь 2025 год с целевой ценой $507,64, что предполагает потенциал снижения на 13,7% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании. "С минимумов 2025 года акции выросли на 120% за счет...    читать дальше
12 февраля 2026 года 12:52
ПСБ сохраняет прогноз по ключевой ставке на уровне 12% к концу 2026г, видит риск его повышения
ПСБ сохраняет прогноз по ключевой ставке ЦБ на уровне 12% к концу 2026 года, видит риск его повышения, говорится в комментарии аналитика банка Дениса Попова. "Считаем, что на заседании в пятницу ЦБ предметно будет рассматривать и сценарий паузы, и вариант снижения ставки, - отмечает эксперт. -...    читать дальше
12 февраля 2026 года 12:23
Совкомбанк сохраняет рейтинг "держать" для акций НОВАТЭКа
Совкомбанк сохраняет рейтинг "держать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре аналитика Егора Объедкова. Эксперт констатирует, что за исключением существенных разовых неденежных расходов результаты эмитента за 2025 год в рамках ожиданий и даже в некотором смысле лучше ожиданий. Чистый долг...    читать дальше
12 февраля 2026 года 12:02
Прогнозная цена акций Норникеля сохраняется на уровне 200 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций ГМК "Норильский никель" сохраняется на уровне 200 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал финансовую отчетность за 2025 год. Итого за второе полугодие, констатируют эксперты: - Выручка...    читать дальше
12 февраля 2026 года 11:43
Акции НОВАТЭКа привлекательны для долгосрочных инвестиций - ПСБ
Акции "НОВАТЭКа" являются привлекательными для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 1436 рублей за штуку, говорится в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом на уровне ожиданий и связаны с внешними...    читать дальше
12 февраля 2026 года 11:21
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций "Полюса" до 2360,30 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Полюс" до 2360,30 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 11% с текущих уровней и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков. Финансовые результаты компании за IП2025 превзошли...    читать дальше
